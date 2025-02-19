Жінка купила на секонд-хенді тарілку за 3 долари, а потім дізналась правду (фото)

Минулого тижня "мисливиця за скарбами" натрапила на цікаву тарілку і поділилася своєю знахідкою на одному з тематичних форумів у Reddit.

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22-річна студентка Констанца, яка навчається в Падуї (Італія), озолотилася на місцевому блошиному ринку. Жінка, яка обожнює ходити на секонд-хенди та комісійні магазини, знайшла тарілку Tiffany & Co, яка насправді коштує близько $84, всього за $3.

Констанца родом з Парагваю протягом останнього року колекціонує кераміку з візерунками на природну тематику: переважно з фруктами, овочами та квітками. Минулого тижня "мисливиця за скарбами" натрапила на цікаву майолікову тарілку і поділилася своєю знахідкою на одному з тематичних форумів у Reddit.

Вигідна покупка

"Я була скептично налаштована, коли вперше побачила її, бо навряд чи хтось викине цінну тарілку, але все одно купила", — пояснює своє рішення студентка.

Повернувшись додому і проаналізувавши керамічний виріб, жінка припустила, що він може коштувати до $84. "Враховуючи, що я заплатила 6 доларів за пару, це зовсім непогано", — додала вона.

Тарілка Tiffany & Co Фото: Reddit

Більшість знахідок Констанца залишає собі, але іноді перепродує, якщо ті не вписуються в її колекцію або є копіями, а не оригіналами. До речі, це вперше, коли дівчина відкрила для себе "дизайнерську" річ — зазвичай вона натрапляє на нішеві бренди, зокрема Bordallo Pinheiro.

Значна частина виробів, які студентка бачить на прилавках блошиних ринків, походять з Італії й датовані 1960-1980-ми роками, хоча іноді вона знаходить португальські та французькі тарілки.

Треба знати, де шукати

"Ви не повірите, скільки гарних речей можна знайти навколо, якщо знати, де шукати. Я ціную секонд-хенди як можливість зменшити кількість відходів", — розповіла Констанца в інтерв'ю журналу Newsweek.

Користувачі Reddit були в захваті від цієї знахідки.

"О, яка гарна тарілка, я так заздрю!" — написав один користувач;

Інший додав: "Приголомшливо";

"Прекрасно! У тебе талант до пошуку цікавих речей", — зазначив наступний.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британка Кей Вокер вийшла з секонд-хенду "Emmaus Mossley" у Великому Манчестері у піднесеному настрої, адже придбала за дуже вигідною ціною (близько 1 долара) красивий піджак. Втім, жінка навіть не підозрювала, що справжній "сюрприз" чекає на неї в кишені.

Крім того, ми розповідали про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.