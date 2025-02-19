Мужчина заплатил жене $3,7 миллиона, чтобы зачать еще одного ребенка (фото)

Малайка получила от любимого целый список подарков, в частности восемь сумок Dior для ее коллекции общей стоимостью 100 тысяч долларов.

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Малайка Раджа, которая живет в Дубае, ранее призналась, что вышла замуж ради денег и теперь имеет такие условия жизни, которым многие могли бы позавидовать. Недавно женщина согласилась на предложение своего мужа родить еще одного ребенка и получила за это $3,7 миллиона. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

Муж Малайки обеспечивает своей возлюбленной роскошные условия, в частности еженедельные поездки на шопинг за дизайнерскими сумками, обувью и одеждой, которыми она любит хвастаться в интернете. Кроме того, женщина регулярно посещает роскошные маникюрные салоны и летает первым классом.

Ориентация на богатство

"Сколько я взяла с мужа за то, чтобы родить второго ребенка? Во-первых, у меня теперь есть розовый G-Wagon, купленный на заказ. Конечно, хорошая машина нужна, чтобы ездить с ребенком на прогулки. 2 миллиона долларов получила на покупку нового дома, потому что наша семья, очевидно, увеличивается, и нам нужно больше места. 1 миллион долларов потратила на ремонт и дизайн интерьера, чтобы поменять освещение, пол, а также сделать бассейн, потому что я не собираюсь куда-то уезжать из дома только ради того, чтобы поплавать", — призналась женщина.

Малайка Раджа со своей семьей Фото: Instagram

Однако, как выяснилось, это еще не все. В дополнение Малайка получила целый список подарков, в частности восемь сумок Dior для ее коллекции общей стоимостью 100 тысяч долларов.

Критика зрителей

Это видео, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным. Пользователи сети были совершенно ошеломлены заявлениями матери, многие обвинили ее в меркантильности и ориентаций исключительно на богатство, а не на семейные ценности.

Один из участников обсуждения написал: "Я не могу поверить, что в мире миллионы детей и взрослых голодают, не имеют крыши над головой, очень болеют, а некоторые люди живут в такой безумной роскоши и тратят бешеные деньги";

Другой добавил: "Тем временем люди в Африке остаются без крыши над головой и голодают";

"Это уже слишком. Посмотрела я на все это и теперь чувствую себя разбитой", — отметила следующая зрительница.

Напомним, ранее дубайская домохозяйка и жена миллионера Линда Андраде запросила у своего мужа суперкар Lamborghini за рождение мальчика или брендовую сумочку Chanel, если на свет появится девочка. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

Кроме того, Фокус писал о жене миллионера, которая пожаловалась на трудности роскошной жизни. Женщина утверждает, что ей очень тяжело, ведь у роскошного образа жизни есть и свои "минусы". Обычно она делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах, но в этот раз решила быть откровенной.