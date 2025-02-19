Чоловік заплатив дружині $3,7 мільйона, щоб зачати ще одну дитину (фото)

Малайка отримала від коханого цілий список подарунків, зокрема вісім сумок Dior для її колекції загальною вартістю 100 тисяч доларів.

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Малайка Раджа, яка живе у Дубаї, раніше зізналась, що вийшла заміж заради й грошей і тепер має такі умови життя, яким багато хто міг би позаздрити. Нещодавно жінка погодилась на пропозицію свого чоловіка народити ще одну дитину й отримала за це $3,7 мільйона. Про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Чоловік Малайки забезпечує своїй коханій розкішні умови, зокрема щотижневі поїздки на шопінг за дизайнерськими сумками, взуттям та одягом, якими вона любить хизуватися в інтернеті. Крім того, жінка регулярно відвідує розкішні манікюрні салони та літає першим класом.

Орієнтація на багатство

"Скільки я взяла з чоловіка за те, щоб народити другу дитину? По-перше, у мене тепер є рожевий G-Wagon, куплений на замовлення. Звичайно, гарна машина потрібна, щоб їздити з дитиною на прогулянки. 2 мільйони доларів отримала на придбання нового будинку, тому що наша сім'я, очевидно, збільшується, і нам потрібно більше місця. 1 мільйон доларів витратила на ремонт і дизайн інтер'єру, щоб поміняти освітлення, підлогу, а також зробити басейн, бо я не збираюся кудись їхати з дому тільки заради того, щоб поплавати", — зізналась жінка.

Малайка Раджа зі своєю родиною Фото: Instagram

Однак, як з’ясувалось, це ще не все. На додачу Малайка отримала цілий список подарунків, зокрема вісім сумок Dior для її колекції загальною вартістю 100 тисяч доларів.

Критика глядачів

Це відео, опубліковане у TikTok, миттєво стало вірусним. Користувачі мережі були абсолютно приголомшені заявами матері, багато хто звинуватив її у меркантильності та орієнтацій виключно на багатство, а не на сімейні цінності.

Один з учасників обговорення написав: "Я не можу повірити, що у світі мільйони дітей і дорослих, які голодують, не мають даху над головою, дуже хворіють, а деякі люди живуть у такій безумній розкоші й витрачають шалені гроші";

Інший додав: "Тим часом люди в Африці залишаються без даху над головою і голодують";

"Це вже занадто. Подивилася я на все це і тепер почуваюся розбитою", — зазначила наступна глядачка.

Нагадаємо, раніше дубайська домогосподарка та дружина мільйонера Лінда Андраде запросила у свого чоловіка суперкар Lamborghini за народження хлопчика або брендову сумочку Chanel, якщо на світ з’явиться дівчинка. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

Крім того, Фокус писав про дружину мільйонера, яка поскаржилася на труднощі розкішного життя. Жінка стверджує, що їй дуже важко, адже у розкішного способу життя є і свої "мінуси". Зазвичай вона ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері, але цього разу вирішила бути відвертою.