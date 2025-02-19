Лезут прямо в лаву: туристы мешают спасателям на вулкане Этна (видео)

Вулкан Этна на Сицилии извергается. И это опасное и прекрасное зрелище привлекает тысячи туристов.

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Вулкан Этна, самый высокий действующий вулкан в Европе, извергается прямо сейчас. И это зрелище привлекает туристов. Они даже умудряются кататься на лыжах прямо рядом с потоками лавы. И власти Сицилии просят путешественников не мешать спасателям и быть менее беззаботными. Об этом пишет The Guardian.

Лыжники катаются у потоков лавы на Этне

По словам местных властей, тысячи туристов съехались на Этну, но, стремясь сделать эффектный кадр, люди блокируют улицы и не позволяют спасателям добраться до нуждающихся в помощи.

Глава региональной гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина охарактеризовал туризм последних дней на Этне как "дикий" и "чрезвычайно опасный", предупредив, что туристы, привлеченные исключительными видами, парковали свои машины вдоль узких улиц, что затрудняло движение спасательных машин.

Кочина сказал, что поток людей создал "дикий хаос", а с наступлением темноты ситуация становится крайне опасной.

Однако его предостережение, похоже, не было услышано.

Туристы на Этне

Восемь человек, включая двух несовершеннолетних, потерялись во время экскурсии в понедельник и были найдены только несколько часов спустя, что побудило вызвать пожарную бригаду. В воскресенье 48-летний мужчина получил перелом ноги в результате падения, а еще четверо пропали без вести прошлой ночью.

Для оказания помощи местным жителям и сдерживания потока туристов и однодневных туристов из Сицилии и других стран по переполненным улицам были вызваны пожарные, в то время как мэры городов на склонах вулкана приказали посетителям находиться на расстоянии не менее 500 метров от лавы — распоряжение, которое было практически полностью проигнорировано.

Сотни видеороликов с туристами, которые добрались до Этны, показывают, как они позируют у потоков лавы, которые сползают по заснеженным склонам.

"Я видел много фотографий и видео людей, находящихся в опасной близости от лавы. Они даже катались на лыжах!" — сказал Карло Капуто , мэр Бельпассо, города неподалеку.

Спасатели предупреждают, что хотя фото получаются эффектными, но лава, взаимодействуя со снегом, может мгновенно испарить его и, высвобождая тепловую энергию, может разбрасывать осколки или камни.

Напомним, ранее Фокус писал об извержении Этны. Вулкан извергается настолько часто, что это зрелище уже стало привычным. В 2025 году ученые предвидели извержение, когда образовалась новая трещина.