Лізуть просто в лаву: туристи заважають рятувальникам на вулкані Етна (відео)

Вулкан Етна на Сицилії вивергається. І це небезпечне і прекрасне видовище приваблює тисячі туристів.

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Вулкан Етна, найвищий діючий вулкан у Європі, вивергається просто зараз. І це видовище приваблює туристів. Вони навіть примудряються кататися на лижах просто поруч із потоками лави. Та влада Сицилії просить мандрівників не заважати рятувальникам і бути менш безтурботними. Про це пише The Guardian.

Лижники катаються біля потоків лави на Етні

За словами місцевої влади, тисячі туристів з'їхалися на Етну, але, прагнучи зробити ефектний кадр, люди блокують вулиці і не дають змоги рятувальникам дістатися до тих, хто потребує допомоги.

Голова регіональної цивільної оборони Сицилії Сальво Кочіна охарактеризував туризм останніх днів на Етні як "дикий" і "надзвичайно небезпечний", попередивши, що туристи, приваблені винятковими краєвидами, паркували свої машини вздовж вузьких вулиць, що ускладнювало рух рятувальних машин.

Кочина сказав, що потік людей створив "дикий хаос", а з настанням темряви ситуація стає вкрай небезпечною.

Однак його застереження, схоже, не було почуто.

Туристи на Етні

Вісім осіб, включно з двома неповнолітніми, загубилися під час екскурсії в понеділок і їх було знайдено лише кілька годин потому, що спонукало викликати пожежну бригаду. У неділю 48-річний чоловік отримав перелом ноги внаслідок падіння, а ще четверо зникли безвісти минулої ночі.

Для надання допомоги місцевим жителям і стримування потоку туристів і одноденних туристів із Сицилії та інших країн переповненими вулицями викликали пожежників, тоді як мери міст на схилах вулкана наказали відвідувачам перебувати на відстані щонайменше 500 метрів від лави — розпорядження, яке практично повністю проігнорували.

Сотні відеороликів із туристами, які дісталися Етни, показують, як вони позують біля потоків лави, що сповзають засніженими схилами.

"Я бачив багато фотографій і відео людей, які перебувають у небезпечній близькості від лави. Вони навіть каталися на лижах!" — сказав Карло Капуто, мер Бельпассо, міста неподалік.

Рятувальники попереджають, що хоча фото виходять ефектними, але лава, взаємодіючи зі снігом, може миттєво випарувати його і, вивільняючи теплову енергію, може розкидати уламки або каміння.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виверження Етни. Вулкан вивергається настільки часто, що це видовище вже стало звичним. У 2025 році вчені передбачали виверження, коли утворилася нова тріщина.