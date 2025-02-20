Немного странная: купленная женщиной поющая кукла оказалась с неожиданной особенностью (видео)

На коробке вместо "Моана" было написано "Ваяна". Причем, как оказалось, музыкальная кукла пела песню на неизвестных языках.

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Австралийская мама выразила шок и разочарование после того, как купила онлайн куклу Моана с песнями из нового фильма. Женщина, как отмечает New York Post, не поверила своим ушам, когда заиграла музыка.

Распаковка поющей 38-сантиметровой куклы Моана, купленной за 85 долларов для дочери на день рождения, была проведена в соцсети.

Женщина рассказала, что когда получила куклу, то заметила, что на коробке написано "Ваяна" вместо "Моана".

А когда куклу включили, то она запела на неизвестном для австралийки языке.

"Я даже не знаю, что это за язык", — сказала покупательница, добавив, что она находится в полном замешательстве.

Некоторые комментаторы отметили, что женщина должна использовать этот случай как возможность заинтересовать дочь изучением других языков.

Ее зовут Ваяна, потому что…

Комментаторы сообщили женщине, что в Европе вместо "оригинального" имени Моана используют другое. Как оказалось, в странах "Старого света" главную героиню истории зовут Ваяна (Вайана/Виана), поскольку существует звезда фильмов для взрослых по имени Моана. Ей изменили имя, чтобы дети, посмотрев сказку Диснея, не получили психологическую травму.

Позже женщина рассказала, что с ней связался магазин, продающий поющих кукол, пояснив, что им была получена целая партия товара из Франции. Магазин уже отозвал назад иностранные игрушки и пообещал прислать новую куклу.

Напомним, некая Гейл Лин Брагери из Спрингфилда, штат Огайо (США), связала крючком куклу в натуральную величину, похожую на актера Джейсона Момоа. Одна женщина предложила купить куклу за 300 долларов.

Фокус также писал, что исследователь паранормальных явлений Ли Стир купил на eBay за 866 фунтов стерлингов куклу по имени Элизабет якобы одержимую привидением, чтобы выставить ее в своем жутком музее. Куклу, в которую, как считается, вселился дух брошенной невесты, назвали "самой призрачной" в мире — после того как она напала на 17 человек.