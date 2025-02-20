Трохи дивна: куплена жінкою лялька, що співає, виявилася з несподіваною особливістю (відео)

На коробці замість "Моана" було написано "Ваяна". Причому, як виявилося, музична лялька співала пісню невідомими мовами.

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Австралійська мама висловила шок і розчарування після того, як купила онлайн ляльку Моана з піснями з нового фільму. Жінка, як зазначає New York Post, не повірила своїм вухам, коли заграла музика.

Розпакування 38-сантиметрової співаючої ляльки Моана, купленої за 85 доларів для доньки на день народження, було проведено в соцмережі.

Жінка розповіла, що коли отримала ляльку, то помітила, що на коробці написано "Ваяна" замість "Моана".

А коли ляльку увімкнули, то вона заспівала невідомою для австралійки мовою.

"Я навіть не знаю, що це за мова", — сказала покупчиня, додавши, що вона цілковито збентежена.

Деякі коментатори зазначили, що жінка має використати цей випадок як можливість зацікавити доньку вивченням інших мов.

Її звуть Ваяна, тому що...

Коментатори повідомили жінці, що в Європі замість "оригінального" імені Моана використовують інше. Як виявилося, у країнах "Старого світу" головну героїню історії звуть Ваяна (Вайана/Віана), оскільки існує зірка фільмів для дорослих на ім'я Моана. Їй змінили ім'я, щоб діти, подивившись казку Діснея, не отримали психологічної травми.

Пізніше жінка розповіла, що з нею зв'язався магазин, який продає ляльок, які співають, пояснивши, що їм було отримано цілу партію товару з Франції. Магазин уже відкликав назад іноземні іграшки і пообіцяв надіслати нову ляльку.

Нагадаємо, така собі Гейл Лін Брагері зі Спрінгфілда, штат Огайо (США), зв'язала гачком ляльку в натуральну величину, схожу на актора Джейсона Момоа. Одна жінка запропонувала купити витвір за 300 доларів.

Фокус також писав, що дослідник паранормальних явищ Лі Стір купив на eBay за 866 фунтів стерлінгів ляльку на ім'я Елізабет, яка нібито одержима привидом, щоб виставити її у своєму моторошному музеї. Ляльку, в яку, як вважається, вселився дух покинутої нареченої, назвали "найпримарнішою" у світі — після того, як вона напала на 17 осіб.