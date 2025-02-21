Путешествие в будущее: как выглядит один из самых роскошных в мире поездов (фото)

Поезд Dream of the Desert отправится в свое первое путешествие в конце 2026 года. Тарифы еще не утверждены, но уже сейчас нет сомнений, что пассажиры рейса увидят "новые вершины роскоши".

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В Саудовской Аравии представлен проект пятизвездочного поезда Dream of the Desert, созданного в сотрудничестве с итальянским роскошным брендом Arsenale. Он будет курсировать на расстояние около 780 миль через Аравийскую пустыню, от Эр-Рияда до Аль-Курайята, вблизи северной границы с Иорданией. Об этом пишет издание Metro.

Поезд Dream of the Desert отправится в свое первое путешествие в конце 2026 года. Тарифы еще не утверждены, но уже сейчас нет сомнений, что пассажиры этого рейса увидят "новые вершины роскоши". В сети недавно появились фото с окончательным дизайном вагонов.

Интерьеры роскошных вагонов

В 14 вагонах поезда Dream of the Desert будет 34 роскошных люкса. Интерьеры, разработанные известным ливанским архитектором Алиной Асмар д'Амман, вдохновлены пустынными пейзажами и исламской архитектурой, с земляными тонами, золотистым текстилем и сложной мозаикой.

Поезд Dream of the Desert отправится в свое первое путешествие в конце 2026 года Фото: Dream of the Desert

Д'Амман, которая открыла свои студии в Бейруте и Париже, спроектировала зоны приема гостей так, чтобы они напоминали меджлисы, саудовские гостиные, с ручной резьбой по дереву и геометрическими узорами. В коридорах развешаны специальные арт-объекты, демонстрирующие наследие и культуру страны. В спальнях можно увидеть светильники в стиле арт-деко, изумрудные диваны и стены, обшитые темным деревом.

В Саудовской Аравии презентован проект пятизвездочного поезда Dream of the Desert Фото: Dream of the Desert

"Это роскошное путешествие для культурного погружения в первозданные пейзажи пустыни Саудовской Аравии", — отметила Алина Асмар д'Амман в своем посте в Instagram.

Тем временем сейчас идет работа над меню, в котором будут представлены блюда от местных и международных шеф-поваров.

Маршрут по ключевым местам

Поезд начнет свое двухдневное путешествие в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Маршрут будет пролегать мимо ключевых исторических мест, в частности Хайль, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Аль-Джуф.

Dream of the Desert — одна из нескольких новых транспортных инициатив Саудовской Аравии Фото: Dream of the Desert

Dream of the Desert — одна из нескольких новых транспортных инициатив Саудовской Аравии, которая стремится стать ключевым туристическим направлением в мире, привлекая 150 миллионов туристов ежегодно к 2030 году в рамках своего плана "Видение 2030".

Напомним, ранее Фокус писал, что 1200 пассажиров французского экспресса TGV, который следовал из города Нант в Париж (Франция), пришлось немедленно эвакуировать на вокзале в Сабле-сюр-Сарт вблизи Ле-Мана из-за "зверского запаха" в одном из вагонов поезда.

Кроме того, 20-сантиметровую змею нашли в пассажирском поезде на линии JR Yamanote в Токио (Япония). О рептилии в вагоне сотрудникам железной дороги сообщил один из пассажиров.