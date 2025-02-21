Подорож у майбутнє: який вигляд має один з найрозкішніших в світі поїздів (фото)

Поїзд Dream of the Desert вирушить у свою першу мандрівку наприкінці 2026 року. Тарифи ще не затверджені, але вже зараз немає сумнівів, що пасажири рейсу побачать "нові вершини розкоші".

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У Саудівській Аравії презентовано проєкт п'ятизіркового поїзда Dream of the Desert, створеного у співпраці з італійським розкішним брендом Arsenale. Він курсуватиме на відстань близько 780 миль через Аравійську пустелю, від Ер-Ріяда до Аль-Курайята, поблизу північного кордону з Йорданією. Про це пише видання Metro.

Поїзд Dream of the Desert вирушить у свою першу мандрівку наприкінці 2026 року. Тарифи ще не затверджені, але вже зараз немає сумнівів, що пасажири цього рейсу побачать "нові вершини розкоші". У мережі з’явилися фото з остаточним дизайном вагонів.

Інтер'єри розкішних вагонів

У 14 вагонах поїзда Dream of the Desert буде 34 розкішні люкси. Інтер'єри, розроблені відомою ліванською архітекторкою Аліною Асмар д'Амман, натхненні пустельними пейзажами та ісламською архітектурою, із земляними тонами, золотистим текстилем та складною мозаїкою.

Поїзд Dream of the Desert вирушить у свою першу мандрівку наприкінці 2026 року Фото: Dream of the Desert

Д'Амман, яка відкрила свої студії в Бейруті та Парижі, спроєктувала зони прийому гостей так, щоб вони нагадували меджліси, саудівські вітальні, з ручним різьбленням по дереву та геометричними візерунками. У коридорах розвішані спеціальні артоб'єкт, що демонструють спадщину та культуру країни. В спальнях можна побачити світильники в стилі артдеко, смарагдові дивани та стіни, обшиті темним деревом.

У Саудівській Аравії презентовано проєкт п'ятизіркового поїзда Dream of the Desert Фото: Dream of the Desert

"Це розкішна подорож задля культурного занурення у первозданні пейзажі пустелі Саудівської Аравії", — зазначила Аліна Асмар д'Амман у своєму пості в Instagram.

Тим часом наразі триває робота над меню, в якому будуть представлені страви від місцевих та міжнародних шеф-кухарів.

Маршрут ключовими місцями

Поїзд розпочне свою дводенну подорож у столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді. Маршрут пролягатиме повз ключові історичні місця, зокрема Хайль, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також Аль-Джуф.

Dream of the Desert — одна з кількох нових транспортних ініціатив Саудівської Аравії Фото: Dream of the Desert

Dream of the Desert — одна з кількох нових транспортних ініціатив Саудівської Аравії, яка прагне стати ключовим туристичним напрямком у світі, залучивши 150 мільйонів туристів щорічно до 2030 року в рамках свого плану "Бачення 2030".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1200 пасажирів французького експреса TGV, який прямував з міста Нант до Парижа (Франція), довелось негайно евакуювати на вокзалі в Сабле-сюр-Сарт поблизу Ле-Мана через "звірячий запах" в одному з вагонів поїзда.

Крім того, 20-сантиметрову змію знайшли у пасажирському потязі на лінії JR Yamanote в Токіо (Японія). Про рептилію у вагоні співробітникам залізниці повідомив один із пасажирів.