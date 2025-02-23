Мыши умеют реанимировать без сознания "родственников": ученые показали действия грызунов (видео)

В 80% случаев лабораторная мышь вытаскивала посторонний предмет изо рта товарища, находящегося без сознания, рассказали калифорнийские ученые.

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Ученые из университета Южной Калифорнии изучали жизнь грызунов и выяснили, что они умеют возвращать к жизни "товарищей", находящихся без сознания. Исследователи записали на видео различные методы "мышиной" реанимации. Один из методов, которые применяют животные, — это вытягивание языка. Об открытии они рассказали в журнале Science, говорится в статье на портале Iflscience.

История о мышах — кадры реанимации среди грызунов

В статье говорится об исследованиях над лабораторными мышами, которые провели семеро учёных китайского происхождения из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Они заметили особые проявления заботы между грызунами, которые провели определённое время вместе и которых можно считать условными "товарищами". Для этого одному животному вводили анестезию и наблюдали, как будет вести себя другое. Ученые увидели целый комплекс реанимационных мероприятий, который должен был вернуть к жизни потерявшее сознание существо. При этом действительно удавалось вернуть к жизни "товарища" и даже удалялись посторонние предметы из дыхательных путей, заметили ученые.

Какие меры реанимации или заботы проявляли мыши:

обнюхивание и осмотр;

толкание;

кусание рта или языка партнера;

втягивание языка;

вытягивание посторонних предметов изо рта, если они там есть.

История о мышах — как грызуны проводят реанимацию Фото: Science

Ученые также заметили, что есть зависимость между активностью реанимации и тем, насколько долго мыши были "знакомы". Кроме того, выяснилось, что "искусственное дыхание" проводилось для потерявшего сознание животного, но не мертвого. Действия по спасению завершались в момент, когда пациент приходил в себя и начал шевелиться, говорится в статье. В одном из опытов взаимодействие с бессознательным партнером длилось около 13 минут, при этом более 47% времени мышь обнюхивала и толкала, а почти 6% времени ушло на активные действия — покусывание и вытягивание языка. В половине случаев грызуны успешно извлекали язык и предотвращали "обструкцию дыхательных путей", а в 80% — извлекали посторонний предмет.

У подопытных мышей проверили работу мозга и других органов. Исследования показали, что в момент оказания помощи у них поднимался уровень гормона окситоцина, который высвобождался специальными нейронами. Гормон влиял на миндалевидное тело и гипоталамус, которые запускали активность. Таким образом открыли еще один способ взаимодействия социальных животных, который, вероятно, помогает групповому выживанию, подытожили ученые Университета Южной Калифорнии.

Отметим, в январе Фокус рассказал историю о мышах, рожденных от двух самцов. Китайские ученые провели исследования со стволовыми клетками лабораторных животных, написало издание ScienceAlert. Как выяснилось, создали новое существо на основе клеток самцов, т. е. без участия самки. При этом ученые обрадовались, что новая особь смогла дожить до взрослого возраста.

Напоминаем, ученые провели опыты на мышах, ища связь псориаза с отсутствием белка NF-kB c-Rel.