Врач назвала популярный продукт, который никогда не покупает в супермаркете

В вирусном видео Таня Эллиотт из Нью-Йорка (США) объяснила, почему избегает этого товара и не рекомендует потреблять другим.

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Сертифицированный аллерголог и иммунолог Таня Эллиотт предупредила своих подписчиков в Instagram об опасности популярного товара, который продается в супермаркетах и продуктовых магазинах. Эксперт объяснила, почему стоит избегать кур гриль, указывая на потенциальную опасность упаковки, в которой их продают.

Упаковка для кур гриль

В вирусном видео, собравшем более 1,4 миллиона просмотров, Эллиотт из Нью-Йорка (США) берет в магазине курицу гриль и объясняет, почему горячая еда в полиэтиленовой упаковке — это проблема. В частности, сертифицированный врач обеспокоена относительно добавок и консервантов.

"Курица в полиэтиленовом пакете нагревается под тепловой лампой. Это может привести к вымыванию химических веществ в пищу", — рассказывает Эллиотт в интервью изданию Newsweek.

Опасность нагретого пластика

Исследование, опубликованное в журнале "Экотоксикология и экологическая безопасность", подтверждает, что тесный контакт пищи с пластиком может повысить риск сердечных заболеваний.

Эксперимент на животных свидетельствуют, что даже кратковременное взаимодействие горячей пищи с пластиком может нанести вред тканям сердца и бактериям кишечника. Конечно, необходимы дополнительные исследования, однако эксперты рекомендуют избегать этого продукта.

Таня Эллиотт не рекомендует есть кур гриль Фото: Instagram

Вместо того чтобы есть курицу гриль, Таня советует использовать альтернативу: покупайте сырую курицу и поджарьте ее дома с оливковым маслом, лимоном, солью и перцем, чтобы потреблять более безопасную и здоровую пищу.

Мнения зрителей

Видео опытного врача собрало почти 16 тысяч лайков и более 680 комментариев.

"Боже, неужели все на свете опасно?" — задал риторический вопрос один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Все, что мы покупаем в магазине, упаковано в пластик. Поэтому теперь никакого арахисового масла, хлопьев, чипсов, хозяйственного мыла, бекона";

"Курица — это последнее, что может меня убить в этом мире", — пошутил следующий пользователь.

Напомним, кассир одной из украинских сетей супермаркетов Виктор Рыбачок предостерегает покупателей от так называемых "профессиональных нищих", которые придумали новую схему незаконного заработка. А вот Софи Джуэл-Андерсон уже четыре года роется в мусорных баках вместо того, чтобы сходить в супермаркет за продуктами. Женщина начала заниматься мусорным дайвингом в октябре 2020 года, живя в Сиднее, Австралия.

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