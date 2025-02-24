Лікарка назвала популярний продукт, який ніколи не купує у супермаркеті

У вірусному відео Таня Елліотт з Нью-Йорка (США) пояснила, чому уникає цього товару й не рекомендує споживати іншим.

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Сертифікований алерголог та імунолог Таня Елліотт попередила своїх підписників в Instagram про небезпеку популярного товару, що продається у супермаркетах та продуктових магазинах. Експертка пояснила, чому варто уникати курок гриль, вказуючи на потенційну небезпеку пакування, в якому їх продають.

Пакування для курок гриль

У вірусному відео, що зібрало понад 1,4 мільйона переглядів, Елліотт з Нью-Йорка (США) бере в магазині курку гриль і пояснює, чому гаряча їжа в поліетиленовому пакуванні — це проблема. Зокрема, сертифікована лікарка занепокоєна щодо добавок та консервантів.

"Курка в поліетиленовому пакеті нагрівається під тепловою лампою. Це може призвести до вимивання хімічних речовин у їжу", — розповідає Елліотт в інтерв'ю виданню Newsweek.

Небезпека нагрітого пластику

Дослідження, опубліковане у журналі "Екотоксикологія та екологічна безпека", підтверджує, що тісний контакт їжі з пластиком може підвищити ризик серцевих захворювань.

Експеримент на тваринах свідчать, що навіть короткочасна взаємодія гарячої їжі з пластиком може завдати шкоди тканинам серця і бактеріям кишківника. Звісно, необхідні додаткові дослідження, однак експерти рекомендують уникати цього продукту.

Таня Елліотт не рекомендує їсти кур-гриль Фото: Instagram

Замість того, щоб їсти курку-гриль, Таня радить використовувати альтернативу: купуйте сиру курку і підсмажте її вдома з оливковою олією, лимоном, сіллю та перцем, щоб споживати більш безпечну й здорову їжу.

Думки глядачів

Відео досвідченої лікарки зібрало майже 16 тисяч вподобайок і понад 680 коментарів.

"Боже, невже все на світі небезпечне?" — поставив риторичне питання один з учасників обговорення;

Інший додав: "Все, що ми купуємо в магазині, запаковане у пластик. Тож тепер жодного арахісового масла, пластівців, чипсів, господарського мила, бекону";

"Курка — це останнє, що може мене вбити в цьому світі", — пожартував наступний користувач.

Нагадаємо, касир однієї з українських мереж супермаркетів Віктор Рибачок застерігає покупців від так званих "професійних жебраків", які вигадали нову схему незаконного заробітку. А от Софі Джуел-Андерсон вже чотири роки риється у сміттєвих баках замість того, щоб сходити до супермаркету за продуктами. Жінка почала займатися сміттєвим дайвінгом у жовтні 2020 року, живучи в Сіднеї, Австралія.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.