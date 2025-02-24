"Просила остановиться": сосед следит за женщиной через умный дверной звонок

Женщина начала замечать, как синий свет вспыхивает каждый раз, когда она выходила из своего жилья. Камера дверного звонка соседа оказалась не просто гаджетом, а, возможно, инструментом слежки.

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Жительница Великобритании подняла вопрос о вторжении в частную жизнь после того, как заметила, что ее сосед использует камеру дверного звонка для наблюдения за ее передвижениями. Об этом она написала на форуме Mumsnet.

Женщина утверждает, что камера загорается синим светом всякий раз, когда сосед следит за ней через синхронизированное устройство. По ее словам, она уже просила мужчину прекратить наблюдение, но тот лишь отмахнулся.

"Я просила их остановиться (через дверной звонок, когда они наблюдали за мной), но они продолжают это делать", — рассказала она.

Женщина также подчеркнула, что у нее есть доказательства, включая фотографии дверного звонка с синим светом и видео, на котором она обращается с просьбой прекратить слежку, после чего свет на устройстве гаснет. Она призналась, что чувствует себя "затравленной" и отметила, что у них с соседями уже были разногласия, например, по поводу забора. В поисках совета она обратилась к пользователям форума, надеясь найти выход из ситуации.

Иллюстративное фото Фото: PCMag

Однако реакция пользователей оказалась неоднозначной. Некоторые сочли ситуацию не такой серьезной и сравнили наблюдение через камеру дверного звонка с обычным заглядыванием в окно.

"Разве это незаконно, если кто-то просто смотрит на вас из своего дома? Если бы он наблюдал за вами через окно, это было бы то же самое", "Я думаю, что это просто современный эквивалент подергивания занавесок", — писали они.

В то же время некоторые пользователи выразили сочувствие героине истории, отметив, что постоянное наблюдение со стороны соседей может вызывать дискомфорт.

"Я живу рядом с таким же соседом, и мне становится не по себе, когда я выхожу из дома", — написал один из участников обсуждения.

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