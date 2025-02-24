"Просила зупинитися": сусід стежить за жінкою через розумний дверний дзвінок

Жінка почала помічати, як синє світло спалахує щоразу, коли вона виходила зі свого житла. Камера дверного дзвінка сусіда виявилася не просто гаджетом, а, можливо, інструментом стеження.

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Мешканка Великої Британії порушила питання про вторгнення в приватне життя після того, як помітила, що її сусід використовує камеру дверного дзвінка для спостереження за її пересуваннями. Про це вона написала на форумі Mumsnet.

Жінка стверджує, що камера загоряється синім світлом щоразу, коли сусід стежить за нею через синхронізований пристрій. За її словами, вона вже просила чоловіка припинити спостереження, але той лише відмахнувся.

"Я просила їх зупинитися (через дверний дзвінок, коли вони спостерігали за мною), але вони продовжують це робити", — розповіла вона.

Жінка також наголосила, що у неї є докази, включно з фотографіями дверного дзвінка з синім світлом і відео, на якому вона звертається з проханням припинити стеження, після чого світло на пристрої гасне. Вона зізналася, що почувається "зацькованою" і зазначила, що у них із сусідами вже були розбіжності, наприклад, щодо паркану. У пошуках поради вона звернулася до користувачів форуму, сподіваючись знайти вихід із ситуації.

Ілюстративне фото Фото: PCMag

Однак реакція користувачів виявилася неоднозначною. Деякі визнали ситуацію не такою серйозною і порівняли спостереження через камеру дверного дзвінка зі звичайним загляданням у вікно.

"Хіба це незаконно, якщо хтось просто дивиться на вас зі свого будинку? Якби він спостерігав за вами через вікно, це було б те саме", "Я думаю, що це просто сучасний еквівалент посмикування фіранок", — писали вони.

Водночас деякі користувачі висловили співчуття героїні історії, зазначивши, що постійне спостереження з боку сусідів може викликати дискомфорт.

"Я живу поруч із таким самим сусідом, і мені стає незручно, коли я виходжу з дому", — написав один з учасників обговорення.

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