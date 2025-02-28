Полеты над Зоной 51: три совершенно секретных самолета ВВС США зачастили с визитами
Эти самолеты обычно используются для перевозки сотрудников Министерства обороны США.
Зона 51 уже давно находится в центре теорий заговора, начиная от хранения инопланетных космических кораблей и заканчивая использованием оборудования для управления погодой, но правительство США утверждает, что это открытый учебный полигон. Теперь снующие туда-сюда секретные военные самолеты привлекли внимание журналистов и сторонников теорий заговора. Об этом пишет Daily Star.
Три самолета, которые входят в сверхсекретный военный парк пассажирских реактивных самолетов Janet, вылетели из международного аэропорта Гарри Рида в Лас-Вегасе, примерно в 40 км от Зоны 51 в пустыне Невада.
Считается, что эти самолеты перевозят сотрудников Министерства обороны и военнослужащих для обеспечения безопасности помещений, где хранится секретная информация.
Первый самолет, названный Janet 33, покинул взлетно-посадочную полосу в 7:09 утра и приземлился в 7:24 утра в среду. Следующий самолет, Janet 32, вылетел из Лас-Вегаса в 9:38 утра и приземлился в 9:56 утра.Третий самолет, Janet 46, вылетел в 14:11 и приземлился через 18 минут, свидетельствуют данные отслеживания полетов.
Зона 51 расположена на территории испытательного и учебного полигона ВВС США в штате Невада. Считается, что именно там Министерство обороны США хранит разбившиеся инопланетные корабли и даже тела пришельцев. Подтверждения этому нет, но поклонников теорий заговора это не смущает.
Janet, что расшифровывается как Joint Air Network for Employee Transportation, имеет парк из шести самолетов Boeing 737.
В Зоне 51 имеется шесть взлетно-посадочных полос для посадки самолетов "Джанет", включая гигантскую полосу длиной 12 000 футов, которая является одной из самых длинных в мире.
Этот строго засекреченный объект приобрел известность во время Холодной войны, когда он использовался для испытаний самолета-разведчика U-2, который имел решающее значение для сбора разведывательной информации против Советского Союза.
Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Зону 51 окружают таинственные легенды о том, что на самом деле там якобы скрывают американские военные.