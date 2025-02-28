Полеты над Зоной 51: три совершенно секретных самолета ВВС США зачастили с визитами

Эти самолеты обычно используются для перевозки сотрудников Министерства обороны США.

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Зона 51 уже давно находится в центре теорий заговора, начиная от хранения инопланетных космических кораблей и заканчивая использованием оборудования для управления погодой, но правительство США утверждает, что это открытый учебный полигон. Теперь снующие туда-сюда секретные военные самолеты привлекли внимание журналистов и сторонников теорий заговора. Об этом пишет Daily Star.

Три самолета, которые входят в сверхсекретный военный парк пассажирских реактивных самолетов Janet, вылетели из международного аэропорта Гарри Рида в Лас-Вегасе, примерно в 40 км от Зоны 51 в пустыне Невада.

Зона 51 Фото: Соцсети

Считается, что эти самолеты перевозят сотрудников Министерства обороны и военнослужащих для обеспечения безопасности помещений, где хранится секретная информация.

Первый самолет, названный Janet 33, покинул взлетно-посадочную полосу в 7:09 утра и приземлился в 7:24 утра в среду. Следующий самолет, Janet 32, вылетел из Лас-Вегаса в 9:38 утра и приземлился в 9:56 утра.Третий самолет, Janet 46, вылетел в 14:11 и приземлился через 18 минут, свидетельствуют данные отслеживания полетов.

Зона 51 расположена на территории испытательного и учебного полигона ВВС США в штате Невада. Считается, что именно там Министерство обороны США хранит разбившиеся инопланетные корабли и даже тела пришельцев. Подтверждения этому нет, но поклонников теорий заговора это не смущает.

Janet, что расшифровывается как Joint Air Network for Employee Transportation, имеет парк из шести самолетов Boeing 737.

парк самолетов "Джанет" Фото: Скриншот

В Зоне 51 имеется шесть взлетно-посадочных полос для посадки самолетов "Джанет", включая гигантскую полосу длиной 12 000 футов, которая является одной из самых длинных в мире.

Этот строго засекреченный объект приобрел известность во время Холодной войны, когда он использовался для испытаний самолета-разведчика U-2, который имел решающее значение для сбора разведывательной информации против Советского Союза.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему Зону 51 окружают таинственные легенды о том, что на самом деле там якобы скрывают американские военные.