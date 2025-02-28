Польоти над Зоною 51: три цілком секретні літаки ВПС США зачастили з візитами

Ці літаки зазвичай використовують для перевезення співробітників Міністерства оборони США.

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Зона 51 вже давно перебуває в центрі теорій змови, починаючи від зберігання інопланетних космічних кораблів і закінчуючи використанням обладнання для управління погодою, але уряд США стверджує, що це відкритий навчальний полігон. Тепер секретні військові літаки, що снують туди-сюди, привернули увагу журналістів і прихильників теорій змови. Про це пише Daily Star.

Три літаки, які входять до надсекретного військового парку пасажирських реактивних літаків Janet, вилетіли з міжнародного аеропорту Гаррі Ріда в Лас-Вегасі, приблизно за 40 км від Зони 51 в пустелі Невада.

Зона 51 Фото: Соцмережi

Вважається, що ці літаки перевозять співробітників Міністерства оборони і військовослужбовців для гарантування безпеки приміщень, де зберігається секретна інформація.

Перший літак, названий Janet 33, покинув злітно-посадкову смугу о 7:09 ранку і приземлився о 7:24 ранку в середу. Наступний літак, Janet 32, вилетів із Лас-Вегаса о 9:38 ранку і приземлився о 9:56 ранку. Третій літак, Janet 46, вилетів о 14:11 і приземлився за 18 хвилин, свідчать дані відстеження польотів.

Зона 51 розташована на території випробувального і навчального полігону ВПС США в штаті Невада. Вважається, що саме там Міністерство оборони США зберігає розбиті інопланетні кораблі і навіть тіла прибульців. Підтвердження цьому немає, але шанувальників теорій змови це не бентежить.

Janet, що розшифровується як Joint Air Network for Employee Transportation, має парк із шести літаків Boeing 737.

парк літаків "Джанет" Фото: Скриншот

У Зоні 51 є шість злітно-посадкових смуг для приземлення літаків "Джанет", включно з гігантською смугою довжиною 12 000 футів, яка є однією з найдовших у світі.

Цей суворо засекречений об'єкт набув популярності під час Холодної війни, коли його використовували для випробувань літака-розвідника U-2, що мав вирішальне значення для збору розвідувальної інформації проти Радянського Союзу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому Зону 51 оточують таємничі легенди про те, що насправді там нібито приховують американські військові.