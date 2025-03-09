Мужчина отказывается готовить на кухне после того, что жена сделала с ней

Два года назад супруги купили дом, и мужчина хотел, чтобы кухня оставалась как можно более функциональной. Однако его жена отдала предпочтение декоративным украшениям, из-за чего готовить стало гораздо сложнее.

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В социальных сетях разгорелась дискуссия после того, как 37-летний мужчина рассказал на Reddit, что больше не готовит на собственной кухне из-за изменений, внесенных его женой. По его словам, он является единственным кулинаром в семье, оформление пространства супругой сделало процесс приготовления пищи для него неудобным.

Два года назад пара приобрела дом, и мужчина попросил оставить кухню максимально практичной. Однако его 35-летняя жена предпочла украсить помещение многочисленными декоративными элементами, что значительно затруднило процесс приготовления пищи.

"Каждый день она приходила из магазина с новой вещью," – пожаловался он в своем посте.

Решающий момент наступил, когда жена переставила необходимые кухонные приборы, спрятав тостер в шкаф, а доска для разделки мяса оказалась наверху холодильника.

"Я пользуюсь тостером три раза в день, а мой доска всегда должна быть под рукой", – объяснил автор поста.

Иллюстративное фото Фото: doctorpiter

Когда мужчина выразил недовольство, жена отреагировала эмоционально и настояла, что он "привыкнет" к новым изменениям. Однако он остался при своем мнении: кухня должна быть удобной для того, кто на ней готовит.

Разногласия по поводу кухни сказались на повседневной жизни супругов. Мужчина отказался готовить полноценные блюда, ограничиваясь только заготовками, что привело к тому, что его жена стала чаще питаться вне дома и заметила набор веса.

Пользователи Reddit встали на сторону автора поста.

"Тот, кто готовит, должен иметь решающий голос в том, как организовано кухонное пространство", – написал один из комментаторов. Другие пользователи советовали жене "отключить Instagram" и перестать подражать идеальным картинкам из соцсетей.

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