Чоловік відмовляється готувати на кухні після того, що дружина зробила з нею

Два роки тому подружжя купило будинок, і чоловік хотів, щоб кухня залишалася якомога більш функціональною. Однак його дружина віддала перевагу декоративним прикрасам, через що готувати стало набагато складніше.

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У соціальних мережах розгорілася дискусія після того, як 37-річний чоловік розповів на Reddit, що більше не готує на власній кухні через зміни, внесені його дружиною. За його словами, він є єдиним кулінаром у родині, оформлення простору дружиною зробило процес приготування їжі для нього незручним.

Два роки тому пара придбала будинок, і чоловік попросив залишити кухню максимально практичною. Однак його 35-річна дружина вирішила прикрасити приміщення численними декоративними елементами, що значно ускладнило процес приготування їжі.

"Щодня вона приходила з магазину з новою річчю", — поскаржився він у своєму пості.

Вирішальний момент настав, коли дружина переставила необхідні кухонні прилади, сховавши тостер у шафу, а дошка для оброблення м'яса опинилася нагорі холодильника.

"Я користуюся тостером тричі на день, а моя дошка завжди має бути під рукою", — пояснив автор поста.

Ілюстративне фото Фото: doctorpiter

Коли чоловік висловив невдоволення, дружина відреагувала емоційно і наполягла, що він "звикне" до нових змін. Однак він залишився при своїй думці: кухня має бути зручною для того, хто на ній готує.

Розбіжності з приводу кухні позначилися на повсякденному житті подружжя. Чоловік відмовився готувати повноцінні страви, обмежуючись тільки заготовками, що призвело до того, що його дружина стала частіше харчуватися поза домом і помітила набір ваги.

Користувачі Reddit стали на бік автора поста.

"Той, хто готує, повинен мати вирішальний голос у тому, як організовано кухонний простір", — написав один із коментаторів. Інші користувачі радили дружині "відключити Instagram" і перестати наслідувати ідеальні картинки із соцмереж.

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