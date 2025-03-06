"Дети плясали на фоне ракет": иностранные туристы рассказали, что их поразило в КНДР (видео)
Ким Чен Ын открыл границы Северной Кореи для туристов из Европы. И они остались "в шоке".
Иностранные туристы впервые за пять лет ступили на территорию Северной Кореи и остались в шоке от своего пребывания в стране-изгое. Небольшая группа иностранцев из Европы побывала в КНДР в феврале, после того, как Ким закрыл границы в начале пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Об этом пишет Daily Mail.
Теперь вместо организованных туров по Пхеньяну иностранные туристы исследуют менее известный восточный портовый город Расон, который более трех десятилетий назад был объявлен "особой экономической зоной" для экспериментов с капиталистическими практиками.
Группа из 13 человек отправилась в пятидневную поездку в таинственный восточный порт с 20 по 24 февраля.
Среди первой группы посетителей был Джо Смит, британский гражданин, знакомый с Северной Кореей по предыдущим поездкам. Он рассказал, что Расон выглядит "более бедным и заброшенным", чем столица КНДР Пхеньян.
Сначала туристов отвезли на международный рынок товаров, где местные предприниматели продавали преимущественно товары китайского производства, в том числе поддельные предметы роскоши, такие как ремни Gucci и сумки Louis Vuitton.
Потом иностранцам показали Детский дворец, где дети занимаются музыкой и тхэквондо.
Однако потом малыши устроили представление, во время которого они пели и плясали на фоне видеороликов, изображающих баллистические ракеты, нацеленные на авианосцы.
Во время выступления они пели песню про Ким Чен Ына, называя его "лучшим в мире лидером".
А в школе иностранных языков 15-летний ученик выразил непоколебимую преданность режиму, заявив: "Мы самые счастливые студенты в мире, потому что наш отец Ким Чен Ын обеспечивает нас. Он дает нам форму, обувь, сумки и нам не нужно беспокоиться о деньгах".
Некоторые посетители были ошеломлены явной идеологической обработкой молодежи, которая стремилась служить в армии, чтобы защищать свою страну.
Несмотря на строгий надзор и организованные мероприятия, туристы отметили, что принимали их очень радушно, а в гостинице даже готовили блюда европейской кухни.
Кайл Грау, 21-летний австралийский разработчик видеоигр, был поражен, обнаружив, что северокорейцы разработали собственные версии популярных западных игр для смартфонов, например, клон "Clash of Clans". Теперь северокорейские игроки участвуют в онлайн-войнах кланов, используя устройства, подключенные к интрасети страны.
Кроме того, страна представила собственные версии платформ, похожих на Amazon и китайский WeChat.
В настоящее время западные туристы ограничены районом Расон, в то время как гости из РФ, как сообщается, имеют доступ к другим частям Северной Кореи.
Министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило, что в течение 2024 года Северную Корею посетили около 880 российских туристов, ссылаясь на официальные российские данные. Китайские групповые туры в Северную Корею остаются приостановленными.
Напомним, гражданин США Джастин Мартелл купил себе новый паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, чтобы посетить Северную Корею. Американцам в КНДР въезд запрещен с 2017 года.