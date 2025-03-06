"Дети плясали на фоне ракет": иностранные туристы рассказали, что их поразило в КНДР (видео)

Ким Чен Ын открыл границы Северной Кореи для туристов из Европы. И они остались "в шоке".

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Иностранные туристы впервые за пять лет ступили на территорию Северной Кореи и остались в шоке от своего пребывания в стране-изгое. Небольшая группа иностранцев из Европы побывала в КНДР в феврале, после того, как Ким закрыл границы в начале пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Об этом пишет Daily Mail.

Один из роликов, которыми поделился турист из Европы, после визита в КНДР

Теперь вместо организованных туров по Пхеньяну иностранные туристы исследуют менее известный восточный портовый город Расон, который более трех десятилетий назад был объявлен "особой экономической зоной" для экспериментов с капиталистическими практиками.

Группа из 13 человек отправилась в пятидневную поездку в таинственный восточный порт с 20 по 24 февраля.

Среди первой группы посетителей был Джо Смит, британский гражданин, знакомый с Северной Кореей по предыдущим поездкам. Он рассказал, что Расон выглядит "более бедным и заброшенным", чем столица КНДР Пхеньян.

Сначала туристов отвезли на международный рынок товаров, где местные предприниматели продавали преимущественно товары китайского производства, в том числе поддельные предметы роскоши, такие как ремни Gucci и сумки Louis Vuitton.

Потом иностранцам показали Детский дворец, где дети занимаются музыкой и тхэквондо.

Однако потом малыши устроили представление, во время которого они пели и плясали на фоне видеороликов, изображающих баллистические ракеты, нацеленные на авианосцы.

Северокорейские дети выступали на фоне взрывающихся ракет Фото: Скриншот

Во время выступления они пели песню про Ким Чен Ына, называя его "лучшим в мире лидером".

А в школе иностранных языков 15-летний ученик выразил непоколебимую преданность режиму, заявив: "Мы самые счастливые студенты в мире, потому что наш отец Ким Чен Ын обеспечивает нас. Он дает нам форму, обувь, сумки и нам не нужно беспокоиться о деньгах".

Некоторые посетители были ошеломлены явной идеологической обработкой молодежи, которая стремилась служить в армии, чтобы защищать свою страну.

Несмотря на строгий надзор и организованные мероприятия, туристы отметили, что принимали их очень радушно, а в гостинице даже готовили блюда европейской кухни.

Кайл Грау, 21-летний австралийский разработчик видеоигр, был поражен, обнаружив, что северокорейцы разработали собственные версии популярных западных игр для смартфонов, например, клон "Clash of Clans". Теперь северокорейские игроки участвуют в онлайн-войнах кланов, используя устройства, подключенные к интрасети страны.

Кроме того, страна представила собственные версии платформ, похожих на Amazon и китайский WeChat.

В настоящее время западные туристы ограничены районом Расон, в то время как гости из РФ, как сообщается, имеют доступ к другим частям Северной Кореи.

Министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило, что в течение 2024 года Северную Корею посетили около 880 российских туристов, ссылаясь на официальные российские данные. Китайские групповые туры в Северную Корею остаются приостановленными.

Напомним, гражданин США Джастин Мартелл купил себе новый паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, чтобы посетить Северную Корею. Американцам в КНДР въезд запрещен с 2017 года.