"Діти танцювали на тлі ракет": іноземні туристи розповіли, що їх вразило в КНДР (відео)

Кім Чен Ин відкрив кордони Північної Кореї для туристів з Європи. І вони залишилися "в шоці".

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Іноземні туристи вперше за п'ять років ступили на територію Північної Кореї і залишилися шоковані своїм перебуванням у країні-ізгої. Невелика група іноземців з Європи побувала в КНДР у лютому, після того, як Кім закрив кордони на початку пандемії COVID-19 на початку 2020 року. Про це пише Daily Mail.

Один із роликів, якими поділився турист із Європи, після візиту до КНДР

Тепер замість організованих турів Пхеньяном іноземні туристи досліджують менш відоме східне портове місто Расон, яке понад три десятиліття тому було оголошене "особливою економічною зоною" для експериментів із капіталістичними практиками.

Група з 13 осіб вирушила в п'ятиденну поїздку в таємничий східний порт з 20 по 24 лютого.

Серед першої групи відвідувачів був Джо Сміт, британський громадянин, знайомий із Північною Кореєю за попередніми поїздками. Він розповів, що Расон виглядає "біднішим і занедбаним", ніж столиця КНДР Пхеньян.

Спочатку туристів відвезли на міжнародний ринок товарів, де місцеві підприємці продавали переважно товари китайського виробництва, зокрема підроблені предмети розкоші, як-от ремені Gucci та сумки Louis Vuitton.

Потім іноземцям показали Дитячий палац, де діти займаються музикою і тхеквондо.

Однак потім малюки влаштували виставу, під час якої вони співали і танцювали на тлі відеороликів, що зображують балістичні ракети, націлені на авіаносці.

Північнокорейські діти виступали на тлі ракет, що вибухають Фото: Скриншот

Під час виступу вони співали пісню про Кім Чен Ина, називаючи його "найкращим у світі лідером".

А в школі іноземних мов 15-річний учень висловив непохитну відданість режиму, заявивши: "Ми найщасливіші студенти у світі, тому що наш батько Кім Чен Ин забезпечує нас. Він дає нам форму, взуття, сумки і нам не потрібно турбуватися про гроші".

Деякі відвідувачі були приголомшені явною ідеологічною обробкою молоді, яка прагнула служити в армії, щоб захищати свою країну.

Незважаючи на суворий нагляд і організовані заходи, туристи зазначили, що приймали їх дуже привітно, а в готелі навіть готували страви європейської кухні.

Кайл Грау, 21-річний австралійський розробник відеоігор, був вражений, виявивши, що північнокорейці розробили власні версії популярних західних ігор для смартфонів, наприклад, клон "Clash of Clans". Тепер північнокорейські гравці беруть участь в онлайн-війнах кланів, використовуючи пристрої, підключені до інтрамережі країни.

Крім того, країна представила власні версії платформ, схожих на Amazon і китайський WeChat.

Наразі західні туристи обмежені районом Расон, тоді як гості з РФ, як повідомляється, мають доступ до інших частин Північної Кореї.

Міністерство у справах об'єднання Південної Кореї повідомило, що протягом 2024 року Північну Корею відвідали близько 880 російських туристів, посилаючись на офіційні російські дані. Китайські групові тури в Північну Корею залишаються припиненими.

Нагадаємо, громадянин США Джастін Мартелл купив собі новий паспорт острівної держави Сент-Кітс і Невіс, щоб відвідати Північну Корею. Американцям у КНДР в'їзд заборонено з 2017 року.