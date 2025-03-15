Представитель поколения миллениалов сделал тату: теперь над ним смеется весь интернет

Тату-мастерица Алиса объяснила, что этот узор на самом деле имеет глубокое символическое значение, которое понимают только два человека во всем мире.

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34-летняя тату-мастерица Алиса, владелица салона в американском Сиэтле показала новую татуировку своего мужа-миллениала Шона, тем самым вызвав восторг в интернете. В описании к курьезному ролику, опубликованному в TikTok, женщина написала: "Татуировки делают навсегда. Они должны иметь какое-то значение".

Автор демонстрирует свежую татуировку на руке у любимого, представив его как своего мужа, а дальше показывает аналогичную карикатуру из строительного пособия. На этой картинке человечки, изображенные лишь контуром, предупреждают покупателей, что собирать мебель нужно вдвоем. Одна грустная фигура смотрит на разобранный предмет с крестиком над ним, а за ней — две улыбающиеся фигуры, готовые приступить к совместной работе.

Символическое значение татуировки

Алиса объяснила в интервью Newsweek, что эта татуировка на самом деле имеет глубокое символическое значение, которое понимают только два человека во всем мире.

"Когда мы встречались, то были на большом расстоянии друг от друга. Шон переехал в Лос-Анджелес, чтобы заниматься анимацией, а я была в Чикаго. Он присылал мне фото инструкции с двумя людьми, потому что хотел, чтобы я была рядом, чтобы помочь. Эти рисунки стали шуткой, которую понимаем только мы", — рассказывает тату-мастерица.

На самом деле тату имеет символическое значение Фото: TikTok

Когда Алиса открыла собственный бизнес, то любимый собственноручно собирал для нее много мебели. Чтобы "отблагодарить" его, женщина пообещала, что сделает в подарок тату.

Реакция сообщества

Это видео с момента публикации собрало более 1 миллиона лайков и почти 9 миллионов просмотров.

"Он хочет быть с вами, потому что знает, что не может прожить жизнь в одиночестве", — написал один из участников обсуждения;

"Это визуальная поэзия", — добавил следующий;

Еще кто-то заметил: "Перед нами глубокое заявление об эпидемии мужского одиночества и нашей потребности в сообществе".

"Мы точно не ожидали такой реакции. Было очень весело читать все комментарии!" — резюмирует автор короткого ролика.

Напомним, 71-летняя Анайя из США, лежа на смертном одре, удивила свою внучку Кайлу Роуз последней просьбой к ее мужу. Подробнее об этой истории женщина рассказала в отдельном видео на своей странице в TikTok, собрав миллионы просмотров.