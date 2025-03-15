Представник покоління міленіалів зробив тату: тепер з нього сміється весь інтернет

Тату-майстриня Аліса пояснила, що цей візерунок насправді має глибоке символічне значення, яке розуміють лише дві людини в цілому світі.

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34-річна тату-майстриня Аліса, власниця салону в американському Сіетлі показала нове татуювання свого чоловіка-міленіала Шона, тим самим викликавши захват в інтернеті. В описі до курйозного ролика, опублікованого у TikTok, жінка написала: "Татуювання роблять назавжди. Вони повинні мати якесь значення".

Авторка демонструє свіже татуювання на руці у коханого, представивши його як свого чоловіка, а далі показує аналогічну карикатуру з будівельного посібника. На цій картинці чоловічки, зображені лише контуром, попереджають покупців, що збирати меблі потрібно удвох. Одна сумна постать дивиться на розібраний предмет з хрестиком над ним, а за нею — дві усміхнені фігури, готові взятися до спільної роботи.

Символічне значення тату

Аліса пояснила в інтерв’ю Newsweek, що це татуювання насправді має глибоке символічне значення, яке розуміють лише дві людини в цілому світі.

"Коли ми зустрічалися, то були на великій відстані одне від одного. Шон переїхав до Лос-Анджелеса, щоб займатися анімацією, а я була в Чикаго. Він надсилав мені фото інструкції з двома людьми, бо хотів, щоб я була поруч, аби допомогти. Ці малюнки стали жартом, який розуміємо лише ми", — розповідає тату-майстриня.

Насправді тату має символічне значення Фото: TikTok

Коли Аліса відкрила власний бізнес, то коханий власноруч збирав для неї багато меблів. Аби "віддячити" йому, жінка пообіцяла, що зробить в подарунок тату.

Реакція спільноти

Це відео з моменту публікації зібрало понад 1 мільйон вподобайок і майже 9 мільйонів переглядів.

"Він хоче бути з вами, бо знає, що не може прожити життя наодинці", — написав один з учасників обговорення;

"Це візуальна поезія", — додав наступний;

Ще хтось зауважив: "Перед нами глибока заява про епідемію чоловічої самотності й нашу потребу в спільноті".

"Ми точно не очікували на таку реакцію. Було дуже весело читати всі коментарі!" — резюмує авторка короткого ролика.

Нагадаємо, 71-річна Анайя із США, лежачи на смертному одрі, здивувала свою онучку Кайлу Роуз останнім проханням до її чоловіка. Детальніше про цю історію жінка розповіла в окремому відео на своїй сторінці у TikTok, зібравши мільйони переглядів.