Женщину опозорили из-за нежелания уступить место: она подала иск в суд

Неожиданным следствием этого скандала стал рост аудитории Дженифер в Instagram до 2,1 миллиона подписчиков, что позволило ей заключить несколько рекламных контрактов.

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29-летняя Дженифер Кастро из Бразилии, о которой писали едва ли не все мировые масс-медиа после отказа уступить место у окна в самолете, подала официальный иск против авиакомпании GOL Airlines и пассажира, который снял ее на видео без разрешения. Об этом пишет издание New York Post.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Кастро заметила ребенка на своем месте и попросила его освободить сиденье. Во время полета кто-то начал снимать ее на видео, которое впоследствии стало вирусным, вызвав шквал осуждения в социальных сетях.

Подробности инцидента в самолете

"Что меня шокировало, так это то, что посторонний человек начал снимать меня без разрешения, оскорблять и публично унижать только потому, что я не хотела уступать свое место", — рассказала Дженифер.

Неожиданным следствием этого скандала стал рост аудитории Дженифер в Instagram до 2,1 миллиона подписчиков, что позволило ей заключить несколько рекламных контрактов.

Однако инцидент имел и негативные последствия: ей пришлось оставить работу в банке, а из-за страха публичной реакции она некоторое время почти не выходила из дома. "Никто не заслуживает того, что пережила я. Меня снимали, оскорбляли и атаковали только за то, что я придерживалась правил", — пояснила женщина.

Иск в суд

Кастро надеется, что ее иск создаст прецедент против публичной травли и несанкционированного распространения личных видео.

"Мы должны нормализовать слово "нет". Никто не должен оправдываться за то, чего он просто не хочет делать. В обществе отказ часто воспринимается как грубость или эгоизм, но это должно измениться. Мы собрали все необходимые доказательства и приняли соответствующие меры против того, кто меня снимал", — подчеркнула она.

Сейчас Дженифер ждет результат своего иска и полностью сосредоточена на перестройке своей жизни и отстаивании личных границ.

"Получение компенсации — это не только о справедливости, но и о привлечении к ответственности тех, кто ненадлежащим образом выставил мое изображение, а также о том, чтобы подобные ситуации не повторялись с другими людьми", — резюмировала Кастро.

Напомним, ранее мы рассказывали о пассажирке, которая отказалась от предложения уступить свое место за $1500. Авиакомпания предлагала также бесплатное проживание в гостинице, расположенной рядом, и билет на другой рейс — на следующее утро.