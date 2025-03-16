Жінку осоромили через небажання поступитися місцем: вона подала позов до суду

Неочікуваним наслідком цього скандалу стало зростання аудиторії Дженіфер в Instagram до 2,1 мільйона підписників, що дозволило їй укласти кілька рекламних контрактів.

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29-річна Дженіфер Кастро з Бразилії, про яку писали чи не всі світові мас-медіа після відмови поступитися місцем біля вікна в літаку, подала офіційний позов проти авіакомпанії GOL Airlines та пасажира, який зняв її на відео без дозволу. Про це пише видання New York Post.

Інцидент стався торік у грудні. Кастро помітила дитину на своєму місці й попросила її звільнити сидіння. Під час польоту хтось почав знімати її на відео, яке згодом стало вірусним, викликавши шквал осуду в соціальних мережах.

Подробиці інциденту в літаку

"Що мене шокувало, так це те, що стороння людина почала знімати мене без дозволу, ображати та публічно принижувати лише через те, що я не хотіла поступатися своїм місце", — розповіла Дженіфер.

Неочікуваним наслідком цього скандалу стало зростання аудиторії Дженіфер в Instagram до 2,1 мільйона підписників, що дозволило їй укласти кілька рекламних контрактів.

Проте інцидент мав і негативні наслідки: їй довелося залишити роботу в банку, а через страх публічної реакції вона певний час майже не виходила з дому. "Ніхто не заслуговує на те, що пережила я. Мене знімали, ображали та атакували лише за те, що я дотримувалась правил", — пояснила жінка.

Позов до суду

Кастро сподівається, що її позов створить прецедент проти публічного цькування та несанкціонованого розповсюдження особистих відео.

"Ми маємо нормалізувати слово "ні". Ніхто не має виправдовуватись за те, чого він просто не хоче робити. У суспільстві відмова часто сприймається як грубість або егоїзм, але це має змінитися. Ми зібрали всі необхідні докази й вжили відповідних заходів проти того, хто мене знімав", — підкреслила вона.

Наразі Дженіфер чекає на результат свого позову й повністю зосереджена на перебудові свого життя і відстоюванні особистих кордонів.

"Одержання компенсації — це не лише про справедливість, але й про притягнення до відповідальності тих, хто неналежним чином виставив моє зображення, а також про те, щоб подібні ситуації не повторювалися з іншими людьми", — резюмувала Кастро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пасажирку, яка відмовилась від пропозиції поступитися своїм місцем за $1500. Авіакомпанія пропонувала також безплатне проживання у готелі, що розташований поруч, й квиток на інший рейс — наступного ранку.