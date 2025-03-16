Женщина начала плакать, когда увидела на скрытой камере, что делает у ее двери курьер

Мелани Флорес призналась, что переживает тяжелый период в жизни. Кроме того, что у нее тревожность и депрессию, недавно женщина узнала о тяжелом диагнозе.

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Мелани Флорес из Аризоны (США), просматривая записи с дверной камеры, не могла поверить своим глазам. 30-летняя женщина заметила необычное поведение водителя доставки, который что-то настойчиво искал в карманах своей куртки перед тем, как оставить ей пакет. Когда она узнала, что это, то начала плакать.

Мелани увидела, что мужчина достал из кармана наклейку с надписью "Боже, благослови этот дом", которую наклеил на посылку. Таким образом он хотел отблагодарить заботливую клиентку за воду и закуски, оставленные для него у входной двери.

Женщина плакала и молилась

"Я была настолько потрясена, что просто плакала, держа пакет. Моя дочь сидела рядом. Я обняла ее и поцеловала в лоб. Плакала и молилась, благодаря Бога за то, что он показал, что слушает меня", — рассказала Флорес в интервью изданию Newsweek.

Американка призналась, что переживает тяжелый период в жизни. Кроме того, что у женщины тревожность и депрессия, недавно она узнала о тяжелом диагнозе — миоме матки. Поэтому этот жест имел для нее особое значение.

Мужчина оставил наклейку с милым посланием Фото: TikTok

Несмотря на дождь и раннюю пору (между 6 и 7 утра), водитель вовремя доставил посылку с подарком ко дню рождения дочери Флорес.

Реакция зрителей

Видео быстро стало вирусным, собрав более 1,3 миллиона просмотров и 144 тысячи лайков в TikTok. Пользователи социальной сети были глубоко тронуты поступком водителя.

"Тот факт, что он оставляет важные сообщения на наклейках, чтобы потом раздавать их на своем маршруте, заставляет меня рыдать. Какой прекрасный человек!" — написал один из комментаторов.

Другой курьер добавил: "Люди не понимают, как много для нас значит, когда клиенты предлагают воду и закуски. Дождь, мокрый снег или жара — мы всегда доставляем пакеты. Спасибо".

Напомним, ранее Фокус сообщал о Кайле Самсон из Великобритании, которая решила установить в своем доме скрытые камеры из соображений безопасности. Однако на записях она обнаружила кое-что неожиданное.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенд (графство Кент, Великобритания) установила скрытую камеру возле своего дома и благодаря этому разоблачила соседку, которая занималась сомнительными делами.