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Жінка почала плакати, коли побачила на прихованій камері, що робить біля її дверей кур'єр (фото)

Жінка побачила дещо незбагненне на прихованій камері біля вхідних дверей, курйози, США
Фото: Pexels | Жінка здивувалась, побачивши кадри з камери відеонагляду

Мелані Флорес зізналася, що переживає важкий період життя. Крім того, що у неї тривожність і депресію, нещодавно жінка дізналася про тяжкий діагноз.

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Мелані Флорес з Аризони (США), переглядаючи записи з дверної камери, не могла повірити своїм очам. 30-річна жінка помітила незвичну поведінку водія доставки, який щось наполегливо шукав у кишенях своєї куртки перед тим, як залишити їй пакунок. Коли вона дізналась, що це, то почала плакати.

Мелані побачила, що чоловік дістав з кишені наліпку з написом "Боже, благослови цей дім", яку наклеїв на посилку. Таким чином він хотів віддячити турботливій клієнтці за воду та закуски, залишені для нього біля вхідних дверей.

Жінка плакала і молилась

"Я була настільки приголомшена, що просто плакала, тримаючи пакунок. Моя донька сиділа поруч. Я обійняла її та поцілувала в лоб. Плакала і молилася, дякуючи Богові за те, що він показав, що слухає мене", — розповіла Флорес в інтерв’ю виданню Newsweek.

Американка зізналась, що переживає важкий період у житті. Крім того, що у жінки тривожність і депресія, нещодавно вона дізналася про тяжкий діагноз — міому матки. Тому цей жест мав для неї особливе значення.

Жінка побачила дещо незбагненне на прихованій камері біля вхідних дверей, курйози, США Fullscreen
Чоловік залишив наліпку зі милим посланням
Фото: TikTok

Попри дощ і ранню пору (між 6 і 7 ранку), водій вчасно доставив посилку з подарунком до дня народження доньки Флорес.

Реакція глядачів

Відео швидко стало вірусним, зібравши понад 1,3 мільйона переглядів і 144 тисячі вподобайок у TikTok. Користувачі соціальної мережі були глибоко зворушені вчинком водія.

  • "Той факт, що він залишає важливі повідомлення на наліпках, щоб потім роздавати їх на своєму маршруті, змушує мене ридати. Яка прекрасна людина!" — написав один з коментаторів.
  • Інший кур'єр додав: "Люди не розуміють, як багато для нас значить, коли клієнти пропонують воду і закуски. Дощ, мокрий сніг чи спека — ми завжди доставляємо пакунки. Дякую".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про Кайлу Самсон із Великої Британії, яка вирішила встановити у своєму будинку приховані камери з міркувань безпеки. Однак на записах вона виявила дещо несподіване.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд (графство Кент, Велика Британія) встановила приховану камеру біля свого будинку і завдяки цьому викрила сусідку, яка займалася сумнівними справами.