Село было на грани вымирания, но его спасли коты: как так произошло (фото)

Населенный пункт называют "кошачьей деревней" и называют "раем на земле" для любителей котов.

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В Тайване село Хоутон стало туристической приманкой благодаря большой популяции бездомных котов. Здесь проживает более 200 четвероногих. Об этом сообщает Daily Mail.

Населенный пункт называют "кошачьей деревней" и называют "раем на земле" для любителей котов.

До конца 1990-х в селе проживало менее 100 человек. Но несколько пушистых жителей не давали селу исчезнуть с карты. В 2008 году местные жители начали делиться фотографиями и видео о том, как они пытаются позаботиться о бродячих котах в селе.

Их работа привлекла внимание посетителей и положила начало новой туристической индустрии кошачьей тематики.

"Сегодня более 200 котов живут в Хоутоне, и здесь появилась туристическая индустрия с магазинами, кафе и ресторанами, которые обслуживают многочисленных посетителей, которые каждые выходные посещают этот кошачий кордон", — пишет издание.

Котов можно встретить в цветочных горшках, на улицах, на ступеньках, на крышах и возле киосков с сувенирами на тему котят.

В Хоутоне есть "черные, красные, черепаховые, ситцевые, белые и серые, толстые и толще, приветливые и застенчивые" коты.

В 2013 году село отремонтировало пешеходный мост, чтобы сделать его более удобным для котов. Теперь его нежно называют "Кошачий мост".

"Кошачья деревня" Хоутонг получила 4,3 звезды в Google на основе более 12 000 отзывов Google.

Напомним, что исследователи считают, что впервые коты прибыли в Китай во времена династии Хань, вероятно, через торговые пути. Недавние генетические исследования показывают, что домашние кошки попали в Восточную Азию гораздо позже, путешествуя вместе с купцами и дипломатами.