Село було на грані вимирання, але його врятували коти: як так сталося (фото)

Населений пункт називають "котячим селом" і називають "раєм на землі" для любителів котів.

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У Тайвані село Хоутон стало туристичною принадою завдяки великій популяції безпритульних котів. Тут мешкає понад 200 чотрилапих. Про це повідомляє Daily Mail.

Населений пункт називають "котячим селом" і називають "раєм на землі" для любителів котів.

До кінця 1990-х у селі мешкали менше 100 людей. Але кілька пухнастих жителів не давали селу зникнути з карти. У 2008 році місцеві жителі почали ділитися фотографіями та відео про те, як вони намагаються подбати про бродячих котів у селі.

Їхня робота привернула увагу відвідувачів і започаткувала нову туристичну індустрію котячої тематики.

"Сьогодні понад 200 котів живуть у Хоутоні, і тут з’явилася туристична індустрія з магазинами, кафе та ресторанами, які обслуговують численних відвідувачів, які щовихідних відвідують цей котячий кордон", — пише видання.

Котів можна зустріти у квіткових горщиках, на вулицях, на сходинках, на дахах і біля кіосків із сувенірами на тему кошенят.

У Хоутоні є "чорні, червоні, черепахові, ситцеві, білі й сірі, товсті й товстіші, привітні й сором’язливі" коти.

У 2013 році село відремонтувало пішохідний міст, щоб зробити його більш зручним для котів. Тепер його ніжно називають "Котячий міст".

"Котяче село" Хоутонг отримало 4,3 зірки в Google на основі понад 12 000 відгуків Google.

Нагадаємо, що дослідники вважають, що вперше коти прибули до Китаю за часів династії Хань, ймовірно, через торгівельні шляхи. Нещодавні генетичні дослідження показують, що домашні коти потрапили до Східної Азії набагато пізніше, подорожуючи разом з купцями та дипломатами.