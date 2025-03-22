Нашествие мошек в Италии: жители требуют ввести чрезвычайное положение

Появление насекомых начали фиксировать около 3 недель назад. Их обвиняют в гибели рыбы — мальков. Рыбаки говорят, что вымирание рыбы является результатом общего истощения кислорода в экосистеме лагуны.

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Жители тосканского пляжного анклава Орбетелло требуют объявления чрезвычайного положения из-за нашествия мошек. Они парализовали туристический бизнес и обычную жизнь местных. Об этом пишет АР.

Миллионы крошечных насекомых заполонили Орбетелло, которое является природным заповедником у побережья Тосканы между Тирренским морем и Монте-Арджентарио.

Появление насекомых начали фиксировать около 3 недель назад. Их обвиняют в гибели рыбы — мальков. Рыбаки говорят, что вымирание рыбы является результатом общего истощения кислорода в экосистеме лагуны.

Несколько дней назад мэрия Орбетелло выделила 300 000 евро на мероприятия для борьбы с насекомым вторжением.

Местные жители требуют, чтобы Тосканский регион объявил чрезвычайное положение, чтобы высвободить еще больше финансирования. Петиция "Спасите лагуну Орбетелло" набрала более 19 000 подписей.

"Мы не можем гулять на свежем воздухе. Мы не можем открыть окна. Мы закрыты в доме", как в первые дни пандемии COVID-19", — говорится в петиции.

Напомним, что в Тайване село Хоутон стало туристической приманкой благодаря большой популяции бездомных котов. Здесь проживает более 200 четвероногих.