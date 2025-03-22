Нашестя мошок в Італії: жителі вимагають ввести надзвичайний стан

Появу комах почали фіксувати близько 3 тижнів тому. Їх звинувачують у загибелі риби — мальків. Рибалки кажуть, що вимирання риби є результатом загального виснаження кисню в екосистемі лагуни.

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Мешканці тосканського пляжного анклаву Орбетелло вимагають оголошення надзвичайного стану через нашестя мошок. Вони паралізували туристичний бізнес і звичайне життя місцевих. Про це пише АР.

Мільйони крихітних комах заполонили Орбетелло, яке є природним заповідником біля узбережжя Тоскани між Тірренським морем і Монте-Арджентаріо.

Появу комах почали фіксувати близько 3 тижнів тому. Їх звинувачують у загибелі риби — мальків. Рибалки кажуть, що вимирання риби є результатом загального виснаження кисню в екосистемі лагуни.

Кілька днів тому мерія Орбетелло виділила 300 000 євро на заходи для боротьби з комашиним вторгненням.

Місцеві жителі вимагають, щоб Тосканський регіон оголосив надзвичайний стан, щоб вивільнити ще більше фінансування. Петиція "Врятуйте лагуну Орбетелло" набрала понад 19 000 підписів.

"Ми не можемо гуляти на свіжому повітрі. Ми не можемо відкрити вікна. Ми зачинені в будинку", як у перші дні пандемії COVID-19", — йдеться в петиції.

Нагадаємо, що у Тайвані село Хоутон стало туристичною принадою завдяки великій популяції безпритульних котів. Тут мешкає понад 200 чотирилапих.