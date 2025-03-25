Медицинское чудо: немецкая правозащитница родила 10-го ребенка в 66 лет

Александра Хильдебрандт – директор музея Берлинской стены. И восемь детей она родила уже после своего 53-летия.

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В Берлине 66-летняя роженица побила сразу несколько медицинских рекордов и произвела фурор в сфере акушерства. Александра Хильдебрандт, знаменитая правозащитница и директор музея Берлинской стены на КПП "Чарли", родила своего десятого ребенка. Малыш появился на свет путем кесарева сечения и врачи говорят, что мать и ребенок отлично себя чувствуют. Об этом пишет BILD.

Восемь детей Александры появились на свет после ее 53-летия

Роды прошли в клинике "Шарите". Маленький Филипп родился весом 3550 граммов и размером 50 сантиметров. Врачи говорят, что он с матерью вернется домой уже через несколько дней.

Профессор Вольфганг Генрих, директор отделения акушерства, говорит, что роды 66-летней Александры Хильдебрандт – это "абсолютная редкость в акушерстве"

"Возраст и большое количество кесаревых сечений являются абсолютной редкостью в акушерстве и представляют собой проблему. Но благодаря своей особенно хорошей физической конституции и моральной силе Хильдебрандт хорошо перенесла беременность. Операция прошла совершенно без осложнений", — рассказал доктор. .

Наибольшие риски для матери включали сердечно-сосудистые проблемы и спайки в брюшной полости после семи предыдущих кесаревых сечений.

Александра Хильдебрандт, директор музея Берлинской стены, родила восьмерых детей после своего 53-го дня рождения: близнецам Элизабет и Максимилиану сейчас 12 лет, Александре 10, Леопольду 8, Анне 7, Марии 4 и Катарине 2 года. Ее старшие дети от предыдущих отношений родились в 1979 году (Светлана, 45 лет, врач) и 1989 году (Артем, 36 лет, дипломат и конфликтолог).

10-го ребенка Александра родила в 66 лет Фото: Скриншот

На вопрос, почему она снова захотела стать матерью, Анна философски заявила: "Почему бы и нет, если я могу. Приятно, когда все сидят за большим столом в столовой. Вот так я представляю семью".

Хильдебрандт и ее муж, бывший депутат ХДС Даниэль Дорманн (59), только что купили дом для семьи в берлинском районе Целендорф, так как у каждого ребенка должна быть своя комната.

На вопрос о том, была ли необходима репродуктивная медицинская помощь при десятой беременности, она ответила отрицательно.

"Я питаюсь очень здоровой пищей, регулярно плаваю в течение часа, бегаю в течение двух часов, не курю и не пью и никогда не пользовалась контрацепцией", — ответила Александра.

Кто такая Александра Хильдербрандт

Александра Хильдербрандт – известная немецкая правозащитница и директор музея "Чекпойнт Чарли". Она родилась в Киеве в 1959 году. В 1995 году она вышла замуж за соучредителя и бывшего директора музея Берлинской стены Райнера Хильдебрандта , и они оставались в браке до его смерти в 2004 году.

Александра Хильдербрандт на открытии музея Берлинской стены Фото: Wikipedia

Она занимается реабилитацией жертв режима ГДР. В 2004 году она учредила международную премию в области прав человека — Медаль доктора Райнера Хильдебрандта , которая ежегодно вручается в знак признания исключительной ненасильственной приверженности правам человека. С 2010 по 2013 год Хильдебрандт работала над освобождением Михаила Ходорковского.

Напомним, ранее о своих родах рассказала известная певица Рианна. Оказалось, что ее дети появлялись на свет в стильной обстановке: Рианна была в солнцезащитных очках и жемчужном ожерелье.