Медичне диво: німецька правозахисниця народила 10-ту дитину в 66 років

Александра Гільдебрандт — директорка музею Берлінського муру. І вісім дітей вона народила вже після свого 53-річчя.

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У Берліні 66-річна породілля побила одразу кілька медичних рекордів і викликала фурор у сфері акушерства. Александра Гільдебрандт, знаменита правозахисниця і директорка музею Берлінської стіни на КПП "Чарлі", народила свою десяту дитину. Малюк з'явився на світ шляхом кесаревого розтину, і лікарі кажуть, що мати і дитина чудово почуваються. Про це пише BILD.

Вісім дітей Олександри з'явилися на світ після її 53-річчя

Пологи відбулися в клініці "Шаріте". Маленький Філіп народився вагою 3550 грамів і розміром 50 сантиметрів. Лікарі кажуть, що він із матір'ю повернеться додому вже за кілька днів.

Професор Вольфганг Генріх, директор відділення акушерства, каже, що пологи 66-річної Александри Гільдебрандт — це "абсолютна рідкість в акушерстві"

"Вік і велика кількість кесаревих розтинів є абсолютною рідкістю в акушерстві та являють собою проблему. Але завдяки своїй особливо хорошій фізичній конституції та моральній силі Гільдебрандт добре перенесла вагітність. Операція пройшла абсолютно без ускладнень", — розповів доктор.

Найбільші ризики для матері включали серцево-судинні проблеми і спайки в черевній порожнині після семи попередніх кесаревих розтинів.

Александра Гільдебрандт, директорка музею Берлінського муру, народила вісьмох дітей після свого 53-го дня народження: близнюкам Елізабет і Максиміліану нині 12 років, Александрі — 10, Леопольду — 8, Анні — 7, Марії — 4 і Катаріні — 2 роки. Її старші діти від попередніх стосунків народилися 1979 року (Світлана, 45 років, лікар) і 1989 року (Артем, 36 років, дипломат і конфліктолог).

10-ту дитину Олександра народила у 66 років Фото: Скриншот

На запитання, чому вона знову захотіла стати матір'ю, Анна філософськи заявила: "Чому б і ні, якщо я можу. Приємно, коли всі сидять за великим столом у їдальні. Ось так я уявляю сім'ю".

Гільдебрандт і її чоловік, колишній депутат ХДС Даніель Дорманн (59), щойно купили будинок для сім'ї в берлінському районі Целендорф, оскільки в кожної дитини має бути своя кімната.

На запитання про те, чи була необхідна репродуктивна медична допомога під час десятої вагітності, вона відповіла негативно.

"Я харчуюся дуже здоровою їжею, регулярно плаваю протягом години, бігаю протягом двох годин, не палю і не п'ю і ніколи не користувалася контрацепцією", — відповіла Александра.

Хто така Александра Гільдербрандт

Александра Гільдербрандт — відома німецька правозахисниця і директорка музею "Чекпойнт Чарлі". Вона народилася в Києві 1959 року. У 1995 році вона вийшла заміж за співзасновника і колишнього директора музею Берлінського муру Райнера Гільдебрандта, і вони залишалися в шлюбі до його смерті 2004 року.

Александра Гільдербрандт на відкритті музею Берлінської стіни Фото: Wikipedia

Вона займається реабілітацією жертв режиму НДР. У 2004 році вона заснувала міжнародну премію в галузі прав людини — Медаль доктора Райнера Гільдебрандта, яку щорічно вручають на знак визнання виняткової ненасильницької прихильності правам людини. З 2010 по 2013 рік Гільдебрандт працювала над звільненням Михайла Ходорковського.

Нагадаємо, раніше про свої пологи розповіла відома співачка Ріанна. Виявилося, що її діти з'являлися на світ у стильній обстановці: Ріанна була в сонцезахисних окулярах і перловому намисті.