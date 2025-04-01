Одно из мрачных предсказаний Бабы Ванги на 2025 год уже сбылось: о чем оно

Оказалось, что многие провидцы прошлого и живущие сейчас, обещают, что 2025 год будет годом войн, природных катаклизмов и прочих кошмарных событий. И обещанное землетрясение уже случилось в Мьянме.

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Об этом пишет Daily Mail.

Последствия землетрясения в Мьянме

Покойная болгарская ясновидящая Баба Ванга, прозванная "Нострадамусом Балкан", предсказала, что в 2025 году произойдут разрушительные землетрясения и Европу потрясет разрушительная война.

Прежде чем сделать свои прогнозы на 2025 год, провидица, ослепшая во время урагана в детстве, точно предсказала события 11 сентября, смерть принцессы Дианы и экономический подъем Китая до своей смерти в 1996 году. Ее предполагаемые предсказания действуют до 5079 года, когда, по ее мнению, наступит конец света.

Сейчас, когда охваченные гражданской войной Мьянма и Таиланд пытаются восстановиться после разрушительных землетрясений, предсказания Бабы о землетрясениях, которые могут опустошить мир, звучат пугающе правдиво.

По имеющимся данным, в Мьянме в результате ужасного землетрясения, обрушившегося на страну в минувшие выходные, погибло почти 3000 человек.

После катастрофы военное руководство страны объявило неделю национального траура, а ООН обратилась со срочным призывом о сборе 6,2 млрд фунтов стерлингов для поддержки страны в период обострения гуманитарного кризиса.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов позже распространилось на соседний Таиланд, где от разрушительных толчков пострадала столица страны Бангкок. Известно, что в результате разрушений, вызванных землетрясениями, погибло не менее 20 человек.

Землетрясение в Таиланде

31 марта серия землетрясений произошла в американском штате Невада. Магнитуда самого сильного из которых достигла 4,0.

Эксперты прогнозируют 27-процентную вероятность повторения землетрясения магнитудой 3,0 и выше на следующей неделе.

Помимо многочисленных землетрясений, произошедших в разных частях земного шара на прошлой неделе, в государстве Тонга в Океании также произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате чего было объявлено предупреждение о цунами для этого тихоокеанского островного государства.

Какие еще события предсказывают в 2025 году

Среди других прогнозов на 2025 год гадалки предсказали, что европейские державы могут столкнуться с Англией, что по всему миру может распространиться некая "чума", а также что мир может вступить в контакт с инопланетянами.

Наряду со своими прогнозами климатических кризисов Баба Ванга также предсказала, что Европу потрясет разрушительная война и что произойдет всемирная экономическая катастрофа.

Разрушительная война уже идет в Украине Фото: Генштаб ВСУ

Тем временем французский астролог Нострадамус в своей уважаемой книге "Пророчества" предсказал мрачную судьбу этого года, предупредив, что Англия столкнется с "жестокими войнами", которые начнутся с "ее флангов", создавая "врагов изнутри и извне".

Нострадамус, живший во Франции в XVI веке и считающийся самым известным провидцем в истории, предсказал "снижение влияния устоявшихся западных стран" и "появление новых мировых держав" в результате затяжного конфликта в 2025 году.

Ему вторят современные пророки, такие как Атос Саломе и проповедник Джошуа Джайлс. Они считают, что в 2025 году случится небывалый скачок в развитии искусственного интеллекта и крах банковской системы в том виде, в котором мы ее знаем.

Масштабные сбои уже происходят по всему в мире Фото: Twitter

Саломе также предупреждает, что 2025 год станет годом, когда "человечество может потерять контроль над технологиями". Саломе также предупреждает об увеличении числа кибератак, способных парализовать электросети, больницы и банковские системы.

Христианский пророк Джайлс из Миннесоты, утверждает, что в 2025 году будет большая война, а США захлестнет волна насилия. Ранее он предсказал войну между Израилем и ХАМАС.

Напомним, ранее журналисты известного британского таблоида позволили сделать себе ироничные предсказания на тот случай, если Дональд Трамп на весь свой срок останется в Белом доме и продолжит свою агрессивную политику против союзников.