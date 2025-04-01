Одне з похмурих передбачень Баби Ванги на 2025 рік уже збулося: про що воно

Виявилося, що багато провидців минулого і тих, що живуть зараз, обіцяють, що 2025 рік буде роком воєн, природних катаклізмів та інших кошмарних подій. І обіцяний землетрус уже стався в М'янмі.

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Про це пише Daily Mail.

Наслідки землетрусу в М'янмі

Покійна болгарська ясновидиця Баба Ванга, прозвана "Нострадамусом Балкан", передбачила, що 2025 року відбудуться руйнівні землетруси, а Європу потрясе руйнівна війна.

Перш ніж зробити свої прогнози на 2025 рік, провидиця, яка осліпла під час урагану в дитинстві, точно передбачила події 11 вересня, смерть принцеси Діани та економічний підйом Китаю до своєї смерті 1996 року. Її передбачувані передбачення діють до 5079 року, коли, на її думку, настане кінець світу.

Зараз, коли охоплені громадянською війною М'янма і Таїланд намагаються відновитися після руйнівних землетрусів, прогнози Баби про землетруси, які можуть спустошити світ, звучать лякаюче правдиво.

За наявними даними, у М'янмі внаслідок жахливого землетрусу, що нагрянув на країну минулими вихідними, загинуло майже 3000 осіб.

Після катастрофи військове керівництво країни оголосило тиждень національної жалоби, а ООН звернулася з терміновим закликом про збір 6,2 млрд фунтів стерлінгів для підтримки країни в період загострення гуманітарної кризи.

Землетрус магнітудою 7,7 балів пізніше поширився на сусідній Таїланд, де від руйнівних поштовхів постраждала столиця країни Бангкок. Відомо, що внаслідок руйнувань, спричинених землетрусами, загинуло щонайменше 20 осіб.

Землетрус у Таїланді

31 березня серія землетрусів сталася в американському штаті Невада. Магнітуда найсильнішого з яких сягнула 4,0.

Експерти прогнозують 27-відсоткову ймовірність повторення землетрусу магнітудою 3,0 і вище наступного тижня.

Крім численних землетрусів, що сталися в різних частинах земної кулі минулого тижня, у державі Тонга в Океанії також стався землетрус магнітудою 7,1, унаслідок чого було оголошено попередження про цунамі для цієї тихоокеанської острівної держави.

Які ще події пророкують у 2025 році

Серед інших прогнозів на 2025 рік ворожки передбачили, що європейські держави можуть зіткнутися з Англією, що по всьому світу може поширитися якась "чума", а також що світ може вступити в контакт з інопланетянами.

Поряд зі своїми прогнозами кліматичних криз Баба Ванга також передбачила, що Європу потрясе руйнівна війна і що відбудеться всесвітня економічна катастрофа.

Руйнівна війна вже йде в Україні Фото: Генштаб ЗСУ

Тим часом французький астролог Нострадамус у своїй шанованій книзі "Пророцтва" передбачив похмуру долю цього року, попередивши, що Англія зіштовхнеться з "жорстокими війнами", які почнуться з "її флангів", створюючи "ворогів зсередини і ззовні".

Нострадамус, який жив у Франції в XVI столітті і вважається найвідомішим провидцем в історії, передбачив "зниження впливу усталених західних країн" і "появу нових світових держав" унаслідок затяжного конфлікту 2025 року.

Йому вторять сучасні пророки, такі як Атос Саломе і проповідник Джошуа Джайлс. Вони вважають, що 2025 року станеться небувалий стрибок у розвитку штучного інтелекту і крах банківської системи в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Масштабні збої вже відбуваються по всьому в світі Фото: Twitter

Саломе також попереджає, що 2025 рік стане роком, коли "людство може втратити контроль над технологіями". Саломе також попереджає про збільшення кількості кібератак, здатних паралізувати електромережі, лікарні та банківські системи.

Християнський пророк Джайлс із Міннесоти, стверджує, що у 2025 році буде велика війна, а США захлесне хвиля насильства. Раніше він передбачив війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, раніше журналісти відомого британського таблоїду дозволили зробити собі іронічні прогнози на той випадок, якщо Дональд Трамп на весь свій термін залишиться в Білому домі і продовжить свою агресивну політику проти союзників.