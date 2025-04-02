Влиятельная персона купила золотой браслет за $10 тысяч: теперь он изменил цвет (фото)

Известная бьюти-блогерша Моника Хамада из США публично пожаловалась на качество ценного ювелирного изделия от бренда Van Cleef&Arpels. После огласки в социальных сетях клиентке таки вернули деньги.

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О конфликтной ситуации сообщил портал News.com.au.

Инфлюенсерша приобрела браслет Vintage Alhambra из желтого золота стоимостью более $10 тысяч, чтобы отметить новый этап в своей карьере. Впрочем, радость от обновки длилась недолго. По словам женщины, всего через два месяца на украшении появилась тусклость.

"Не хотела об этом писать публично. Для меня это так непрофессионально, потому что я создаю красоту, работаю с крупными брендами, которые следят за моим контентом", — поделилась в интервью с журналистами издания Хамада.

Путь к справедливости

После обнаружения дефекта разочарованная Моника обратилась в бутик Van Cleef&Arpels. Сначала ей предложили ультразвуковую чистку украшения, но процедура не дала результатов.

"Я все еще видела тусклость сразу после того, как они применили ультразвуковой очиститель. Мне сказали прийти на следующий день и снова сделать чистку", — добавляет американка.

Браслет начал менять цвет Фото: Supplied

Когда эти попытки исправить ситуацию не помогли, браслет отправили в Нью-Йорк для профессиональной полировки, которая тоже в итоге оказалась неэффективной.

Огласка в сети

После неудачных попыток решить проблему через официальные каналы, Моника опубликовала видео на своей странице в TikTok, которое собрало более 6 миллионов просмотров. После этого раздраженные пользователи сети штурмовали аккаунт Van Cleef & Arpels своими негативными отзывами.

"Я собирался приобрести украшение, но после того, как увидел, что браслет потускнеет", — написал один юзер.

Американская телеведущая Бетти Френкель также выразила свое возмущение: "Я бы сошла с ума. Браслет стоит 10 тысяч долларов, поэтому они должны выдать вам новый или вернуть деньги".

Реакция бренда на скандал

После значительной огласки корпорация Van Cleef&Arpels согласилась вернуть клиентке полную стоимость браслета, несмотря на собственную политику, которая обычно не предусматривает возврат средств после 30 дней с момента покупки.

"Я счастлива, что они вернули мне деньги. Обычно они не возвращают деньги клиентам после 30 дней. Но это не было моей целью. Все, чего я хотела в тот день, — чтобы они просто помогли мне исправить пятно. Однако после всего этого стресса и хлопот, я просто хочу вернуть свои деньги и пойду в другой магазин", — подытожила инфлюенсерша.

Признавая свою вину, региональный менеджер бренда прислал блогеру открытку, горшок с орхидеей и книгу о процессе изготовления ювелирных изделий Van Cleef & Arpels. Однако Моника отметила, что больше всего хотела получить личные извинения от продавца магазина, который вел себя с ней "неподобающим образом".

Несмотря на положительное решение финансовой стороны вопроса, Хамада заявила, что больше никогда не будет покупать украшения у Van Cleef&Arpels и надеется, что эта история поможет бренду улучшить процесс обслуживания клиентов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 12-летний Рован Бреннан из города Богнор (графство Сассекс, Великобритания) во время прогулки с собакой и своей 44-летней матерью Амандой в районе Пагема нашел в поле редкий золотой браслет, датируемый I веком нашей эры.

А тем временем участница антикварного роуд-шоу неожиданно узнала, что украшения, которые она получила в наследство от покойной свекрови, оказались весьма ценными и оцениваются в тысячи фунтов стерлингов.