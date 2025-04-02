Впливова персона купила золотий браслет за $10 тисяч: тепер він змінив колір (фото)

Відома б'юті-блогерка Моніка Хамада із США публічно поскаржилась щодо якості коштовного ювелірного виробу від бренду Van Cleef&Arpels. Після розголосу в соціальних мережах клієнтці таки повернули гроші.

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Про конфліктну ситуацію повідомив портал News.com.au.

Інфлюенсерка придбала браслет Vintage Alhambra з жовтого золота вартістю понад $10 тисяч, щоб відзначити новий етап у своїй кар'єрі. Утім, радість від обновки тривала недовго. За словами жінки, всього через два місяці на прикрасі з'явилась тьмяність.

"Не хотіла про це писати публічно. Для мене це так непрофесійно, бо я створюю красу, працюю з великими брендами, які стежать за моїм контентом", — поділилася в інтерв'ю з журналістами видання Хамада.

Шлях до справедливості

Після виявлення дефекту розчарована Моніка звернулася до бутика Van Cleef&Arpels. Спочатку їй запропонували ультразвукову чистку прикраси, але процедура не дала результатів.

"Я все ще бачила тьмяність відразу після того, як вони застосували ультразвуковий очищувач. Мені сказали прийти наступного дня і знову зробити чистку", — додає американка.

Браслет почав змінювати колір Фото: Supplied

Коли ці спроби виправити ситуацію не допомогли, браслет відправили до Нью-Йорка для професійного полірування, яке теж зрештою виявилося неефективним.

Публічний розголос

Після невдалих спроб розв'язати проблему через офіційні канали, Моніка опублікувала відео на своїй сторінці у TikTok, яке зібрало набрало понад 6 мільйонів переглядів. Після цього роздратовані користувачі мережі штурмували акаунт Van Cleef & Arpels своїми негативними відгуками.

"Я збирався придбати прикрасу, але після того, як побачив, що браслет потьмяніє", — написав один юзер.

Американська телеведуча Бетті Френкель також висловила своє обурення: "Я б збожеволіла. Браслет коштує 10 тисяч доларів, тому вони мають видати вам новий або повернути гроші".

Реакція бренду на скандал

Після значного розголосу корпорація Van Cleef&Arpels погодилася повернути клієнтці повну вартість браслета, попри власну політику, яка зазвичай не передбачає повернення коштів після 30 днів з моменту покупки.

"Я щаслива, що вони повернули мені гроші, бо зазвичай вони не повертають гроші клієнтам після 30 днів. Але це не було моєю метою. Все, чого я хотіла в той день, — щоб вони просто допомогли мені виправити пляму. Однак після всього цього стресу і клопотів, я просто хочу повернути свої кошти й піду в інший магазин", — підсумувала інфлюенсерка.

Визнаючи свою провину, регіональний менеджер бренду надіслав блогерці листівку, горщик з орхідеєю та книгу про процес виготовлення ювелірних виробів Van Cleef & Arpels. Однак Моніка зазначила, що найбільше хотіла отримати особисті вибачення від продавця магазину, який поводився з нею "неналежним чином".

Попри позитивне вирішення фінансової сторони питання, Хамада заявила, що більше ніколи не купуватиме прикраси у Van Cleef&Arpels та сподівається, що ця історія допоможе бренду покращити процес обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 12-річний Рован Бреннан із міста Богнор (графство Сассекс, Велика Британія) під час прогулянки з собакою та своєю 44-річною матір'ю Амандою в районі Пагема знайшов у полі рідкісний золотий браслет, що датується I століттям нашої ери.

А тим часом учасниця антикварного роуд-шоу несподівано дізналася, що прикраси, які вона отримала у спадок від покійної свекрухи, виявилися вельми цінними та оцінюються в тисячі фунтів стерлінгів.