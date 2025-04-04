Отпугивал полицию "полными штанами": в Индии задержали "легендарного" карманника

В столице Индии Дели смогли задержать карманника, который несколько раз убегал от полиции. Для этого он использовал нехитрый способ — во время задержания справлял нужду в свои штаны.

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Об этом сообщает издание Timesnow news.

Так, правоохранители задержали 27-летнего карманника, которого уже окрестили как печально известный Potty Badmash (Горшок-проходимец) из-за его причудливого метода избежания ареста — как только он попадал в руки полиции, сразу справлял нужду. Это на какое-то мгновение смущало правоохранителей, а вор пользовался этим, чтобы сбежать.

Обвиняемый несколько раз успешно сбегал, используя свой "грязный план" для сдерживания сотрудников полиции. В последний раз он тоже прибегнул к этой схеме, но правоохранители уже были подготовленными и действовали в перчатках и масках.

По данным полиции, патрульная группа заметила вора возле парка Эйдга. Он попытался скрыться, спровоцировав погоню. Офицерам удалось задержать его, несмотря на его последнюю отчаянную попытку применить свою печально известную тактику.

Во время допроса он признался в совершении многочисленных краж мобильных телефонов и преступлений с применением ножа. Полиция подтвердила, что мужчина имеет длительное криминальное прошлое, против него зарегистрировано более полудюжины дел в различных полицейских участках в Северном и Центральном Дели.

Напомним, что в Таиланде грабитель, который три дня составлял план по ограблению ювелирного магазина, провалил его. Он зашел в магазин, но допустил одну ошибку в расчетах, и его задержали.

Ранее в Варшаве задержали 22-летнего парня, который притворялся манекеном. Он обворовывал магазины торгового центра пока его не заметила служба безопасности.