Відлякував поліцію "повними штанами": в Індії затримали "легендарного" кишенькового злодія

В столиці Індії Делі змогли затримати кишенькового злодія, який кілька разів втікав від поліції. Для цього він використовував нехитрий спосіб — під час затримання справляв потреби у свої штани.

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Про це повідомляє видання Timesnow news.

Так, правоохоронці затримали 27-річного кишенькового злодія, якого вже охрестили як сумно відомий Potty Badmash (Горщик-пройдисвіт) через його химерний метод уникнення арешту — як тільки він потрапляв у руки поліції, одразу справляв потреби. Це на якусь мить бентежило правоохоронців, а злодій користувався цим, щоб втекти.

Обвинувачений кілька разів успішно втік, використовуючи свій "брудний план" для стримування співробітників поліції. Останнього разу він теж вдався до цієї схеми, але правоохоронці вже були підготовленими і діяли в рукавичках і масках.

За даними поліції, патрульна група помітила злодія біля парку Ейдга. Він спробував втекти, спровокувавши погоню. Офіцерам вдалося затримати його, незважаючи на його останню відчайдушну спробу застосувати свою сумнозвісну тактику.

Під час допиту він зізнався у вчиненні численних крадіжок мобільних телефонів та злочинів із застосуванням ножа. Поліція підтвердила, що чоловік має тривале кримінальне минуле, проти нього зареєстровано понад півдюжини справ у різних поліцейських дільницях у Північному та Центральному Делі.

Нагадаємо, що у Таїланді грабіжник, який три дні складав план щодо пограбування ювелірного магазину, провалив його. Він зайшов до крамниці, але припустився однієї помилки в розрахунках, і його затримали.

Раніше у Варшаві затримали 22-річного хлопця, який прикидався манекеном. Він обкрадав крамниці торговельного центру поки його не помітила служба безпеки.