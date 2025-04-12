Девушка ушла на свидание: камера сняла, что происходит после ее возвращения домой (фото)

Неожиданный поступок девушки, которая после романтической встречи выплеснула свои эмоции перед камерой дверного звонка, собрала миллионы просмотров и стала символом надежды для тех, кто ищет настоящие чувства. Героиня видео рассказала о своем пути от травматических отношений к настоящей любви.

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Ролик, который облетел весь TikTok и растрогал многих пользователей, запечатлевает момент эмоционального откровения.

На кадрах с камеры дверного звонка можно увидеть, как Мади подходит к своему порогу после третьего свидания с парнем, которого зовут Джошуа, и признается сама себе: "Кажется, я влюблена".

26-летняя героиня записи рассказала журналистам Newsweek о своих чувствах в тот момент и дальнейшем развитии отношений.

Никогда в жизни такого не чувствовала

"Такого уровня комфорта, когда я могу быть собой без всяких фильтров, я никогда в жизни не чувствовала ни на первом, ни на втором, ни даже на третьем свидании. Он — ходячий зеленый флажок", — поделилась Мади.

Как выяснилось, жительница Нью-Джерси, что в США, выросла в окружении женщин — ее воспитывали мать и две сестры, поэтому особое уважение Джошуа к представительницам женского пола произвело на нее особое впечатление.

"Он обладает такой успокаивающей энергетикой, что хочется быть рядом", — призналась девушка.

Откровение перед дверью

По ее словам, откровенное признание перед дверью — это не спланированная провокация для социальных сетей, а способ поделиться своими чувствами с самыми близкими.

"Я всегда рассказываю обо всем своим самым близким друзьям и семье. Поняла, что люди, которые заботятся обо мне больше всего, всегда скажут правду", — пояснила Мади.

Запись с камеры наблюдения Фото: TikTok

Для девушки, пережившей травматические отношения в прошлом, ощущение спокойствия и комфорта с новым партнером стало настоящим открытием.

"Мои предыдущие отношения были полны лжи, обмана и манипуляций. Их нельзя назвать мирными. Решила, что сначала нужно защитить свой покой, и боялась, что эта влюбленность снова его нарушит. Рада, что все произошло наоборот", — рассказала Мади.

Прошло 9 месяцев

С момента съемки вирусного видео прошло девять месяцев, и отношения пары только окрепли.

"Через две недели после знакомства он случайно обмолвился и сказал "Я люблю тебя". Да, это было быстро, но когда ты знаешь, ты знаешь", — твердо убеждена американка.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о жительнице Великобритании, которая установила в доме скрытые камеры для безопасности, но случайно зафиксировала нечто жуткое. На записи, которой она поделилась в Facebook, видно, как дверь с биометрическим замком, открывающимся только по отпечатку пальца, посреди ночи открылась сама по себе.

А супруги Эллиот и Нэнси Янг после романтического вечера в арендованном доме наткнулись на скрытую камеру, замаскированную под обычный датчик дыма. Просмотрев карту памяти, они обнаружили там записи с предыдущими жильцами, которые датировались еще 2020 годом.