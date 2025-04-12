Дівчина пішла на побачення: камера зняла, що відбувається після її повернення додому (фото)

Несподіваний вчинок дівчини, яка після романтичної зустрічі виплеснула свої емоції перед камерою дверного дзвінка, зібрала мільйони переглядів і стала символом надії для тих, хто шукає справжні почуття. Героїня відео розказала про свій шлях від травматичних стосунків до справжнього кохання.

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Ролик, який облетів весь TikTok і розчулив багатьох користувачів, засвідчує момент емоційного одкровення.

На кадрах з камери дверного дзвінка можна побачити, як Маді підходить до свого порогу після третього побачення з хлопцем, якого звуть Джошуа, і зізнається сама собі: "Здається, я закохана".

26-річна героїня запису розповіла журналістам Newsweek про свої почуття в той момент і подальший розвиток стосунків.

Ніколи в житті такого не відчувала

"Такого рівня комфорту, коли я можу бути собою без жодних фільтрів, я ніколи в житті не відчувала ні на першому, ні на другому, ні навіть на третьому побаченні. Він — ходячий зелений прапорець", — поділилася Маді.

Як з'ясувалося, мешканка Нью-Джерсі, що в США, виросла в оточенні жінок — її виховували мати й дві сестри, тому особлива повага Джошуа до представниць жіночої статі справила на неї особливе враження.

"Він має таку заспокійливу енергетику, що хочеться бути поруч", — зізналася дівчина.

Одкровення перед дверима

За її словами, відверте зізнання перед дверима — це не спланована провокація для соціальних мереж, а спосіб поділитися своїми почуттями з найближчими.

"Я завжди розповідаю про все своїм найближчим друзям і родині. Зрозуміла, що люди, які піклуються про мене найбільше, завжди скажуть правду", — пояснила Маді.

Запис з камери спостереження Фото: TikTok

Для дівчини, яка пережила травматичні стосунки в минулому, відчуття спокою і комфорту з новим партнером стало справжнім відкриттям.

"Мої попередні стосунки були сповнені брехні, обману та маніпуляцій. Їх не можна назвати мирними. Вирішила, що спочатку потрібно захистити свій спокій, і боялася, що ця закоханість знову його порушить. Рада, що все сталося навпаки", — розповіла Маді.

Минуло 9 місяців

З моменту зйомки вірусного відео минуло дев'ять місяців, і стосунки пари лише зміцніли.

"Через два тижні після знайомства він випадково обмовився і сказав "Я кохаю тебе". Так, це було швидко, але коли ти знаєш, ти знаєш", — твердо переконана американка.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про мешканку Великої Британії, яка встановила в будинку приховані камери задля безпеки, але випадково зафіксувала щось моторошне. На записі, яким вона поділилася у Facebook, видно, як двері з біометричним замком, що відчиняються тільки за відбитком пальця, посеред ночі відкрилися самі по собі.

А подружжя Елліот і Ненсі Янг після романтичного вечора в орендованому помешканні натрапили на приховану камеру, замасковану під звичайний датчик диму. Переглянувши карту пам’яті, вони виявили там записи з попередніми мешканцями, які датувалися ще 2020 роком.