Подавали уличных голубей вместо утки по-пекински: в Мадриде закрылся популярный ресторан
Китайский ресторан Jin Gu в Мадриде закрыли после того, как оказалось, что в нем подавали уличных голубей вместо утки по-пекински. Голубей добывали на соседних улицах.
Об этом пишет Madrid Secreto.
Оказалось, что популярный китайский ресторан находил ингредиенты для своих блюд буквально на соседней улице. И повара выдавали уличных голубей за уток.
Полиция, явившись в ресторан с обыском, обнаружила, что мясо развешивали на сушке для одежды, а пойманных голубей хранили в обычных мешках. Ощипывали их тут же, так что все было покрыто перьями.
Местные СМИ также сообщили, что в ресторане было восемь неисправных, ржавых морозильных камер, заполненных пакетами с немаркированным и недатированным мясом и блюдами, по полу бегали тараканы, а по всему ресторану были расставлены крысоловки.
Также не было термометров для измерения температуры в местах хранения, а кухонная утварь была в основном ржавой и негигиеничной.
В ресторане также хранилось несколько запрещенных и незаконных продуктов, включая морские огурцы, которые находятся под защитой строгих морских законов.
После рейда ресторан было приказано закрыть, а его владелец теперь находится под следствием по подозрению в преступлениях против общественного здравоохранения.
Интересно, но в свое время ресторан Jin Gu появлялся в списках лучших ресторанов Мадрида и его хвалили за аутентичную китайскую кухню.
Но завсегдатаи отмечали, что он "испортился" после пандемии коронавируса.
Напомним, один из пользователей Reddit удивился, когда в барбекю-ресторане ему подали полотенце на тарелке.