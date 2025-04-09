Подавали уличных голубей вместо утки по-пекински: в Мадриде закрылся популярный ресторан

Китайский ресторан Jin Gu в Мадриде закрыли после того, как оказалось, что в нем подавали уличных голубей вместо утки по-пекински. Голубей добывали на соседних улицах.

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Об этом пишет Madrid Secreto.

Ресторан в Мадриде закрылся после кулинарного скандала

Оказалось, что популярный китайский ресторан находил ингредиенты для своих блюд буквально на соседней улице. И повара выдавали уличных голубей за уток.

Полиция, явившись в ресторан с обыском, обнаружила, что мясо развешивали на сушке для одежды, а пойманных голубей хранили в обычных мешках. Ощипывали их тут же, так что все было покрыто перьями.

Местные СМИ также сообщили, что в ресторане было восемь неисправных, ржавых морозильных камер, заполненных пакетами с немаркированным и недатированным мясом и блюдами, по полу бегали тараканы, а по всему ресторану были расставлены крысоловки.

Полицейские были в ужасе, когда зашли на кухню Фото: скриншот

Также не было термометров для измерения температуры в местах хранения, а кухонная утварь была в основном ржавой и негигиеничной.

В ресторане также хранилось несколько запрещенных и незаконных продуктов, включая морские огурцы, которые находятся под защитой строгих морских законов.

После рейда ресторан было приказано закрыть, а его владелец теперь находится под следствием по подозрению в преступлениях против общественного здравоохранения.

Интересно, но в свое время ресторан Jin Gu появлялся в списках лучших ресторанов Мадрида и его хвалили за аутентичную китайскую кухню.

Но завсегдатаи отмечали, что он "испортился" после пандемии коронавируса.

Напомним, один из пользователей Reddit удивился, когда в барбекю-ресторане ему подали полотенце на тарелке.