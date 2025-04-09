Подавали вуличних голубів замість качки по-пекінськи: у Мадриді закрився популярний ресторан

Китайський ресторан Jin Gu в Мадриді закрили після того, як виявилося, що в ньому подавали вуличних голубів замість качки по-пекінськи. Голубів добували на сусідніх вулицях.

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Про це пише Madrid Secreto.

Ресторан у Мадриді закрився після кулінарного скандалу

Виявилося, що популярний китайський ресторан знаходив інгредієнти для своїх страв буквально на сусідній вулиці. І кухарі видавали вуличних голубів за качок.

Поліція, прийшовши в ресторан з обшуком, виявила, що м'ясо розвішували на сушінні для одягу, а спійманих голубів зберігали у звичайних мішках. Обскубували їх тут же, так що все було вкрите пір'ям.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що в ресторані було вісім несправних, іржавих морозильних камер, заповнених пакетами з немаркованим і недатованим м'ясом і стравами, підлогою бігали таргани, а по всьому ресторану було розставлено пацюколовки.

Поліцейські були в жаху, коли зайшли на кухню Фото: скриншот

Також не було термометрів для вимірювання температури в місцях зберігання, а кухонне начиння було здебільшого іржавим і негігієнічним.

У ресторані також зберігалося кілька заборонених і незаконних продуктів, включно з морськими огірками, які перебувають під захистом суворих морських законів.

Після рейду ресторан було наказано закрити, а його власник тепер перебуває під слідством за підозрою у злочинах проти громадської охорони здоров'я.

Цікаво, але свого часу ресторан Jin Gu з'являвся у списках найкращих ресторанів Мадрида і його хвалили за автентичну китайську кухню.

Але завсідники зазначали, що він "зіпсувався" після пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, один із користувачів Reddit здивувався, коли в барбекю-ресторані йому подали рушник на тарілці.