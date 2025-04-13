"И я здесь живу": к жителям частной виллы в 6 утра пришел неожиданный гость (видео)

Две подруги из Австралии, которые отдыхали на "частной вилле" на Бали, решили искупаться в бассейне с самого утра. Женщины с удивлением обнаружили, что их уединение было не таким частным, как ожидалось.

Related video

Видео реакции туристок на соседа собрало в TikTok более 5 миллионов просмотров.

24-летняя Карина Хортон и ее 19-летняя подруга Белла отправились на отдых в Кангу, Бали, после изнурительного перелета из Австралии. Забронировав жилье через популярный туристический сайт, девушки были уверены, что арендовали частную виллу.

Мужчина тоже там живет

"Нигде на сайте не было указано, что мы остановились на вилле с другими людьми в комнатах. Когда прибыли на место после долгого перелета, то сразу решили пойти купаться", — рассказала Хортон.

Момент, когда их беззаботный отдых был прерван, попал на запись. В 6:00 утра из соседней комнаты в бассейн неожиданно вышел молодой человек. Оказалось, что он "также там живет".

"На видео можно увидеть фрагмент, когда мы поняли, что это не частная вилла. Какой-то молодой человек вышел из комнаты, чтобы поздороваться. Он был рад нас видеть, хотя и признался, что мы его разбудили", — пояснила Карина.

Реакция сообщества

Этот ролик вызвал волну отзывов от пользователей TikTok. Они делились собственными историями о неожиданностях во время путешествий.

"Забронировал совместную квартиру в Лондоне, ничего не подозревая. Около полуночи в квартиру вошла пара — и я закричал!" — написал один комментатор;

Другой добавил: "Это буквально произошло со мной. Сообщили, что квартира общая, но якобы никто не забронировал другую комнату. Я приехал, а там уже была жительница. Никакого предупреждения или чего-то подобного";

"Я почти уверен, что ваша вилла не была общей. Просто бассейном могут пользоваться все. Это большая разница", — отметил один из участников обсуждения.

Специалисты туристической отрасли объясняют, что "частная вилла" предполагает отдельный объект недвижимости с исключительным доступом ко всем удобствам. Однако некоторые комплексы предлагают частные квартиры с общими зонами отдыха, садами и бассейнами.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 32-летний Дейл Ренкмор и его 26-летняя избранница Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) смогли сэкономить 10 тысяч фунтов стерлингов всего за год, отказавшись от аренды жилья. Вместо этого пара приобрела и собственноручно восстановила узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Избегая ипотечных обязательств, они нашли нестандартное, но эффективное решение своего жилищного вопроса.

Между тем американка Джина Мин из Калифорнии (США) полностью отказалась от расходов на аренду, переехав в компактный "раскладной домик" размером всего 2 на 2,5 метра. Женщина приобрела теплицу за символические $200 (примерно 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.