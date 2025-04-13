"І я тут живу": до жителів приватної вілли о 6 ранку прийшов несподіваний гість (фото)

Дві подруги з Австралії, які відпочивали на "приватній віллі" на Балі, вирішили покупатися у басейні з самого ранку. Жінки з подивом виявили, що їхнє усамітнення було не таким приватним, як очікувалось.

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24-річна Каріна Хортон та її 19-річна подруга Белла вирушили на відпочинок до Кангу, Балі, після виснажливого перельоту з Австралії. Забронювавши житло через популярний туристичний сайт, дівчата були впевнені, що орендували приватну віллу.

Чоловік також там живе

"Ніде на сайті не було вказано, що ми зупинилися на віллі з іншими людьми в кімнатах. Коли прибули на місце після довгого перельоту, то одразу вирішили піти купатися", — розповіла Хортон.

Момент, коли їхній безтурботний відпочинок був перерваний, потрапив на запис. О 6:00 ранку із сусідньої кімнати до басейну несподівано вийшов молодий чоловік. Виявилось, що він "також там живе".

"На відео можна побачити фрагмент, коли ми зрозуміли, що це не приватна вілла. Якийсь молодий чоловік вийшов з кімнати, щоб привітатися. Він був радий нас бачити, хоча й зізнався, що ми його розбудили", — пояснила Каріна.

Реакція спільноти

Цей ролик викликав хвилю відгуків від користувачів TikTok. Вони ділилися власними історіями про несподіванки під час подорожей.

"Забронював спільну квартиру в Лондоні, нічого не підозрюючи. Близько опівночі до квартири увійшла пара — і я закричав!" — написав один коментатор;

Інший додав: "Це буквально сталося зі мною. Повідомили, що квартира спільна, але нібито ніхто не забронював іншу кімнату. Я приїхав, а там вже була мешканка. Ніякого попередження чи чогось подібного";

"Я майже впевнений, що ваша вілла не була спільною. Просто басейном можуть користуватися всі. Це велика різниця", — зауважив один з учасників обговорення.

Фахівці туристичної галузі пояснюють, що "приватна вілла" передбачає окремий об'єкт нерухомості з виключним доступом до всіх зручностей. Однак деякі комплекси пропонують приватні помешкання зі спільними зонами відпочинку, садами та басейнами.

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