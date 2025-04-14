Пара наелась в ресторане, а потом официанты показали им запись с камеры наблюдения (фото)

30-летняя Рози Эванс и ее 31-летний партнер Крис стали героями социальных сетей после того, как работники итальянского ресторана в Тьюксбери, Великобритания, поделились с ними записью с камеры наблюдения, сделанной во время ужина.

Related video

Это видео просмотрели более 120 тысяч раз в TikTok.

"Мы всегда подкалываем друг друга и веселимся, хотя бывают и споры. Можем насмеяться до ссоры и так же поржать, чтобы помириться!" — рассказала Эванс.

Инцидент в ресторане

Один из таких приступов смеха привлек внимание персонал итальянского ресторана Zitto e Mangia. После трапезы Рози была удивлена, получив запись с камер наблюдения: "Официанты улыбались, наблюдая за нами, а потом решили проверить камеры и захотели поделиться роликом со мной".

В описании к записи Эванс отметила: "То чувство, когда тебе присылают запись с камер наблюдения, где вы с партнером почти 10 минут непрерывно смеетесь".

Пара долго смеялась в ресторане Фото: TikTok

В кадре можно увидеть, как пара сидит за столиком и разговаривает, но внезапно разражается смехом. Крис откидывает голову, смеясь так сильно, что едва не опрокидывает стакан. Рози склоняет голову к столу, очевидно, тоже не может взять себя в руки.

Когда женщина достает из сумки купюру, хохот начинается снова, доводя обоих почти до слез.

Не могли перестать смеяться

Владелица ресторана, которую зовут Наташа, знает Эванс на протяжении многих лет, поскольку является клиенткой ее салона красоты. "Они с Крисом отличная пара, у них прекрасные отношения — это видно на видео. Здорово, когда можно так смеяться вместе друг над другом!" — отметила она.

Эванс объяснила, что было причиной смеха: "Мы обсуждали оплату за ужин, и Крис сказал, что имеет пять фунтов. Это меня просто убило. Возможно, такая реакция была из-за его интонации. Потому что когда рассказываю, то это не звучит смешно!".

"Сохраню это видео для мрачных дней, когда буду чувствовать себя подавленным. Смех двух незнакомцев без всякого контекста улучшает мое плохое настроение", — написал один из комментаторов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о супругах Бернарде и Энн МакДонах, которые посетили пять ресторанов в валлийских городах, заказав блюда на более 1000 фунтов стерлингов, а затем покидали заведения, не оплатив счет. Возмущенные владельцы предоставили полиции видеозаписи с камер наблюдения, что помогло быстро установить личности нарушителей. Позже супруги были арестованы и приговорены к тюремному заключению.