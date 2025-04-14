Пара наїлась у ресторані, а потім офіціанти показали їм запис з камери спостереження (фото)

30-річна Розі Еванс та її 31-річний партнер Кріс стали героями соціальних мереж після того, як працівники італійського ресторану в Тьюксбері, Велика Британія, поділилися з ними записом з камери спостереження, зробленим під час вечері.

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Це відео переглянули понад 120 тисяч разів у TikTok.

"Ми завжди підколюємо один одного і веселимося, хоча бувають і суперечки. Можемо насміятися до сварки й так само пореготати, щоб помиритися!" — розповіла Еванс.

Інцидент у ресторані

Один із таких нападів сміху привернув увагу персонал італійського ресторану Zitto e Mangia. Після трапези Розі була здивована, отримавши запис з камер спостереження: "Офіціанти посміхалися, спостерігаючи за нами, а потім вирішили перевірити камери й захотіли поділитися роликом зі мною".

На записі Еванс зауважила: "Те відчуття, коли тобі надсилають запис з камер спостереження, де ви з партнером майже 10 хвилин безперервно смієтеся".

Пара довго сміялась у ресторані Фото: TikTok

У кадрі можна побачити, як пара сидить за столиком і розмовляє, але раптово вибухає сміхом. Кріс відкидає голову, сміючись так сильно, що ледь не перекидає склянку. Розі схиляє голову до столу, очевидно, теж не може опанувати себе.

Коли жінка дістає з сумки купюру, регіт починається знову, доводячи обох майже до сліз.

Не могли перестати сміятися

Власниця ресторану, яку звуть Наташа, знає Еванс протягом багатьох років, оскільки є клієнткою її салону краси. "Вони з Крісом чудова пара, у них прекрасні стосунки — це видно на відео. Чудово, коли можна так сміятися разом один з одного!" — зазначила вона.

Еванс пояснила, що було причиною сміху: "Ми обговорювали оплату за вечерю, і Кріс сказав, що має п'ять фунтів. Це мене просто вбило. Можливо, така реакція була через його інтонацію. Бо коли розповідаю, то це не звучить смішно!".

"Збережу це відео для похмурих днів, коли почуватимусь пригніченим. Сміх двох незнайомців без жодного контексту покращує мій поганий настрій", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про подружжя Бернарда та Енн МакДонах, які відвідали п’ять ресторанів у валлійських містах, замовивши страви на понад 1000 фунтів стерлінгів, а потім покидали заклади, не сплативши рахунок. Обурені власники надали поліції відеозаписи з камер спостереження, що допомогло швидко встановити особи порушників. Згодом подружжя було заарештовано та засуджено до тюремного ув'язнення.