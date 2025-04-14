Женщина нашла милую картинку на секонд-хенде: на обороте была короткая записка (фото)

Живописная картина, найденная на секонд-хенде в штате Нью-Джерси, США, вызвала шквал эмоций в интернете после того, как ее новая владелица, 37-летняя Марина, наткнулась на трогательное послание на обороте.

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Об этом женщина рассказала на одном из форумов в Reddit.

Искательница винтажных вещей наткнулась на произведение изобразительного искусства во время одного из своих визитов в магазин "2nd Ave Thrift" в городе Вурхис, Нью-Джерси. На картине изображен яркий пейзаж с белой скамейкой на зеленом газоне и высокими каменными башнями.

Искреннее послание на обороте

Больше всего Марину поразило искреннее послание, оставленное от руки на обороте: "Колледж Свортмор, выпуск 2020 года. Сделано с любовью, папа".

"Я всегда проверяю обратную сторону картин в таких магазинах. Никогда не знаешь, какая личная история может там скрываться", — признается тронутая американка.

Записка на обороте картины Фото: Reddit

Женщина не скрывает, что ее дом примерно на 90% состоит из вещей из благотворительных магазинов, однако такие раритеты всегда вызывают неповторимые эмоции. "Не знаю, почему она оказалась здесь, но меня это расстроило. Очевидно, отец нарисовал картину с любовью для выпуска своего ребенка, а теперь эта памятка продается на секонд-хенде за $3,99", — добавляет она.

Картину оставила в магазине

Несмотря на эмоциональную реакцию, Марина оставила картину в магазине. "Дома просто нет больше места. Моя прабабушка была художницей. Храню ее работы и другие картины из благотворительных магазинов по всем стенам", — пояснила искательница сокровищ.

Ее публикация в Reddit быстро стала популярной, получив более 5300 лайков и сотни комментариев от пользователей, которых тронула эта удивительная история.

Напомним, ранее Фокус сообщал о 58-летнем Стиве Водлоу, мойщике окон из городка Эйлсбери (графство Бакс, Великобритания), который пытается доказать, что владеет первым прижизненным портретом Уильяма Шекспира. Если его предположения подтвердятся, картина может быть оценена в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Также стало известно, что один из шедевров испанского живописца Диего Веласкеса загадочно исчез перед передачей новому владельцу. Портрет, стоимостью около 90 миллионов долларов, неожиданно сняли с аукциона без всяких объяснений. Его планировали выставить на торги в феврале 2024 года в нью-йоркском отделении Sotheby's.