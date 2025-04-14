Жінка знайшла милу картинку на секонд-хенді: на звороті була коротка записка (фото)

Мальовнича картина, знайдена на секонд-хенді у штаті Нью-Джерсі, США, викликала шквал емоцій в інтернеті після того, як її нова власниця, 37-річна Марина, натрапила на зворушливе послання на звороті.

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Про це жінка розповіла на одному з форумів у Reddit.

Шукачка вінтажних речей натрапила на витвір образотворчого мистецтва під час одного зі своїх візитів до магазину "2nd Ave Thrift" у місті Вурхіс, Нью-Джерсі. На картині зображено яскравий пейзаж із білою лавкою на зеленому газоні та високими кам'яними вежами.

Щире послання на звороті

Найбільше Марину вразило щире послання, залишене від руки на звороті: "Коледж Свортмор, випуск 2020 року. Зроблено з любов'ю, тато".

"Я завжди перевіряю зворотний бік картин у таких магазинах. Ніколи не знаєш, яка особиста історія може там ховатися", — зізнається зворушена американка.

Записка на звороті картини Фото: Reddit

Жінка не приховує, що її дім приблизно на 90% складається з речей із благодійних магазинів, однак такі раритети завжди викликають неповторні емоції. "Не знаю, чому вона опинилася тут, але мене це засмутило. Очевидно, батько намалював картину з любов'ю для випуску своєї дитини, а тепер ця пам’ятка продається на секонд-хенді за $3,99", — додає вона.

Картину залишила у магазині

Попри емоційну реакцію, Марина залишила картину в магазині. "Вдома просто немає більше місця. Моя прабабуся була художницею. Зберігаю її роботи та інші картини з благодійних магазинів по всіх стінах", — пояснила шукачка скарбів.

Її публікація у Reddit швидко стала популярною, отримавши понад 5300 вподобайок та сотні коментарів від користувачів, яких зворушила ця дивовижна історія.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 58-річного Стіва Водлоу, мийника вікон із містечка Ейлсбері (графство Бакс, Велика Британія), який намагається довести, що володіє першим прижиттєвим портретом Вільяма Шекспіра. Якщо його припущення підтвердяться, картина може бути оцінена в 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що один із шедеврів іспанського живописця Дієго Веласкеса загадково зник перед передачею новому власнику. Портрет, вартістю близько 90 мільйонів доларів, несподівано зняли з аукціону без жодних пояснень. Його планували виставити на торги в лютому 2024 року в нью-йоркському відділенні Sotheby's.