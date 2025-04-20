Подруги отдохнули в Испании: говорят, что это дешевле чем билет на поезд внутри страны (фото)

Две подруги из Великобритании слетали в Испанию на один день, вдохновленные новым трендом среди туристов — "экстремальными однодневными путешествиями". Они потратили на это меньше денег, чем аналогичная поездка в пределах родной страны.

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Об этом женщины рассказали изданию The Sun.

Работницы дома престарелых, 59-летняя Луиза Даннинг и 52-летняя Трейси Довер, заплатили всего 66 фунтов стерлингов (около 3,6 тыс. грн) за обратные билеты в Аликанте в декабре прошлого года, проведя в пункте назначения всего восемь часов, прежде чем вернуться домой.

"Мы практикуем экстремальные однодневные поездки, потому что это дает возможность побывать за границей. Таким образом открываем новые страны. Я могу пойти в супермаркет и потратить там 100 фунтов, или же поехать за границу на целый день", — поделилась Луиза.

Экстремально короткие путешествия

Коллеги вылетели в Аликанте рейсом easyJet из аэропорта Манчестера в 5:50 утра, а вернулись в 10:30 вечера. За это время они успели посетить кафе и рестораны, прогуляться по городу и пляжу, а также сделать покупки.

Британки отдохнули в Испании Фото: SWNS

На подобные поездки подруг вдохновили группы в Facebook, ведь многие сейчас практикуют экстремально короткие путешествия, чтобы хоть ненадолго покинуть Британию. "У нас очень мрачно и тускло, здесь нет атмосферы. Я была в Амстердаме. Там все такие дружелюбные, везде цветы, люди машут руками, за границей гораздо веселее", — добавила госпожа Даннинг.

Во время пребывания в Аликанте коллеги приобрели сувениры, сладости, шарфы и магнитики на холодильник.

Планы на год

Две подруги из Большого Манчестера уже забронировали пять однодневных поездок в европейские города: Пальму в этом месяце, Брюссель в мае, Бергамо на севере Италии в октябре, Париж в ноябре и Копенгаген, чтобы увидеть рождественские ярмарки, в декабре.

Напомним, ранее Фокус писал о британке Дженнифер, которая поделилась историей о том, как изменилась её жизнь после переезда в испанскую Галисию. Свободно владея испанским языком и имея собственный бизнес, она решилась на релокацию и теперь рассказывает о своих впечатлениях и опыте в соцсетях.

Тем временем супруги из австралийского Ньюкасла выразили недовольство работой своей страховой компании после отдыха на Бали. Прежде чем получить компенсацию, семья была вынуждена самостоятельно оплатить медицинские услуги на сумму $8 000.