Подруги відпочили в Іспанії: кажуть, що це дешевше ніж квиток на поїзд всередині країни (фото)

Дві подруги з Великої Британії злітали до Іспанії на один день, надихнувшись новим трендом серед туристів — "екстремальними одноденними подорожами". Вони витратили на це менше грошей, аніж аналогічна поїздка у межах рідної країни.

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Про це жінки розповіли виданню The Sun.

Працівниці будинку для людей похилого віку, 59-річна Луїза Даннінг та 52-річна Трейсі Довер, заплатили лише 66 фунтів стерлінгів (близько 3,6 тис. грн) за зворотні квитки до Аліканте торік в грудні, провівши у пункті призначення всього вісім годин, перш ніж повернутися додому.

"Ми практикуємо екстремальні одноденні поїздки, бо це дає можливість побувати за кордоном. У такий спосіб відкриваємо нові країни. Я можу піти в супермаркет і витратити там 100 фунтів, або ж поїхати за кордон на цілий день", — поділилася Луїза.

Екстремально короткі подорожі

Колежанки вилетіли до Аліканте рейсом easyJet з аеропорту Манчестера о 5:50 ранку, а повернулися о 10:30 вечора. За цей час вони встигли відвідати кафе та ресторани, прогулятися містом і пляжем, а також зробити покупки.

Британки відпочили в Іспанії Фото: SWNS

На подібні поїздки подруг надихнули групи у Facebook, адже чимало людей зараз практикують екстремально короткі подорожі, щоб хоч ненадовго покинути Британію. "У нас дуже похмуро та тьмяно, тут немає атмосфери. Я була в Амстердамі. Там усі такі приязні, скрізь квіти, люди махають руками, за кордоном набагато веселіше", — додала пані Даннінг.

Під час перебування в Аліканте колежанки придбали сувеніри, солодощі, шарфи та магнітики на холодильник.

Плани на рік

Дві подруги з Великого Манчестера вже забронювали п'ять одноденних поїздок до європейських міст: Пальми цього місяця, Брюсселя у травні, Бергамо на півночі Італії в жовтні, Парижу в листопаді та Копенгагена, щоб побачити різдвяні ярмарки, у грудні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Дженніфер, яка поділилася історією про те, як змінилося її життя після переїзду до іспанської Галісії. Вільно володіючи іспанською мовою та маючи власний бізнес, вона зважилася на релокацію й тепер розповідає про свої враження та досвід у соцмережах.

Тим часом подружжя з австралійського Ньюкасла висловило невдоволення роботою своєї страхової компанії після відпочинку на Балі. Перш ніж отримати компенсацію, родина була змушена самостійно оплатити медичні послуги на суму $8 000.